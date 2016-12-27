Ответственность за перевозку детей должностные лица в Коми перекладывают на родителей

Должностные лица, ответственные за организацию перевозок детей, перекладывают ответственность на родителей. Об этом на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Коми Сергей Елфимов.

По его словам, с начала года сотрудниками ГИБДД исполнено 230 уведомлений по перевозке детей, зарегистрировано более 60-ти административных правонарушений со стороны водителей, среди которых наиболее распространенные – перевозка в неисправных автобусах, отсутствие предрейсовых осмотров. Имеются также два факта перевозки детей водителями в нетрезвом состоянии – в феврале этого года в селе Летка Прилузского района и селе Пажга Сыктывдинского района.

По словам С. Елфимова, проблема в том, что уведомления об организации перевозки детей в ГИБДД поступают слишком поздно, когда сотрудники инспекции уже не успевают проверить автобус, водителя, сообщить о перевозке в другие регионы.

"Парадокс в том, что организаторы предусматривают все – питание, ночлег, программу развлечений, кроме самого главного – безопасности детей, - отметил докладчик. – Но и это еще не все. Мы столкнулись с новой проблемой. После того, как в августе 2015-го на 81 километре трассы Сыктывкар-Ухта в ДТП пострадали 15 детей, на внеочередной комиссии от 23 августа было дано поручение Минобразу, Минкультуры и Минспорту Коми, а также главам администраций муниципалитетов о закреплении ответственности за перевозки за должностными лицами, те, очевидно, испугались и переложили свои обязанности на родителей".

Теперь уведомления в ГИБДД поступают от родителей, которые не знают требований законодательства, сроков и какие документы необходимо документы. На прошлой неделе в ГИБДД по Коми обратились родители из трех школ в Сыктывкаре, которые так и не смогли предоставить все необходимые документы. С. Елфимов отметил, что главы муниципальных образований отчитались, что поручение о закреплении ответственных исполнено, а на деле вышло по-другому.

Завершая свое выступление, он предложил Минобразу, Минкульту и Минспорту Коми перепроверить исполнение решений внеочередной комиссии.

Поддержала С. Елфимова Уполномоченный по правам ребенка в Коми Нелли Струтинская. По ее словам, регулярно ответственность за перевозку детей берут на себя руководители художественных коллективов и спорттренеры, но не должностные лица.

"Недавно в адрес главы Коми Сергея Гапликова пришла телеграмма от вновь назначенного Уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой с просьбой взять на контроль перевозки детей и внести изменения в правила, чтобы сотрудники сопровождали даже один автобус с детьми, - сказала она.

Итоги рассмотрения проблемы подвел заместитель председателя Правительства Коми Константин Лазарев.

"Что еще должно произойти, чтобы задача была выполнена? – обратился он с вопросом к присутствующим. - Летом у нас уже прозвенел серьезный звонок, слава Богу, никто не погиб. В Ханты-Мансийске, увы, сложилось по-другому… Давайте не будем доводить ситуацию до трагедии. Отчетных документы недостаточно, нужны конкретные мероприятия конкретных должностных лиц. Я бы попросил руководителей учреждений не переваливать ответственность на родителей, она у вас персональная и единоличная. Оправдаться, что вы перепоручили родителям, не получится. Не дай Бог, конечно, но это может стать дополнительным пунктом в обвинении".