Сыктывкарский "Строитель" сломил сопротивление "Волги-Черемшан"



Сыктывкарский "Строитель" в рамках Высшей лиги России по хоккею с мячом накануне вечером, 26 декабря, дома сразился с "Волгой-Черемшан" (Ульяновск). Матч оказался для дружины из Республики Коми не из простых.



Начался он с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе лайнера ТУ-154 над Черным морем.



Как сообщает пресс-служба Минспорта РК, впервые на своем поле сыктывкарцы оказались в роли догоняющих, когда гостям на исходе 28 игровых минут удалась редкая контратака – голкипер "Волги" отправил мяч через всё поле, где его принял Евгений Мельников и в ближнем углу переиграл вратаря "Строителя": 0-1.





Хозяева поля счет сравняли усилиями Ивана Кораблина, хладнокровно реализовавшего 12-метровый удар, а за пару минут до перерыва Михаил Селедков буквально затолкал мяч за линию ворот гостей, которые с этим были категорически несогласны и даже несколько раз прилюдно "обласкали" арбитров не самыми приятными словами.



В дебюте второго тайма гостям вновь удалась разящая контратака, венцом которой стал бросок капитана команды Артема Бутенко: 2-2.



На это "Строитель" ответил серией точных и безумных по красоте выстрелов. Сперва после углового удара отличился Михаил Селедков, вогнавший снаряд между вратарем и стенкой, затем после розыгрыша свободного под крестовину радиоуправляемый мяч вонзил Иван Кораблин, а вскоре М.Селедков оформил хет-трик и снова после углового. На всё "Строителю" потребовалось ровно пять минут: 5-2.



Интрига в матче, правда, не умерла. Уже спустя неполные три минуты "Волга" ответила ударом Артема Гареева, а в концовке встречи взяла тайм-аут и бросилась на решительный штурм ворот хозяев. Однако смогла только сократить отставание до минимального: 5-4 – победа "Строителя" и завтра команды проведут ответный матч.