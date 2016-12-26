Жители Коми стали растягивать ипотечные кредиты на более долгий срок

В 2016 году средний срок ипотечного кредита в России увеличился на 4,4 месяца и составил 14,7 лет. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй.

В Коми срок ипотечного кредита за 11 месяцев вырос на 3,5% - с 14,1 до 14,6 лет.

Самый "длинный" средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика роста данного показателя были отмечены в сегменте заемщиков до 25 лет – 16,1 лет (рост на 4,8%). В сегменте заемщиков старше 60 лет, наоборот, отмечается снижение на 1,8% - с 8,5 до 8,3 месяцев.

Самые "большие" значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (18,15 лет), Астраханской области (16,98 лет), Рязанской области (16,80 лет) и Краснодарском крае (16,75 лет), а самые "маленькие" - в Чеченской республике (13,61 лет), Волгоградской и Белгородских областях (13,64 лет и 13,68 лет соответственно). В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита за 11 месяцев 2016 года отмечена в Камчатском крае (+6,6%), Краснодарском крае (+5,7%), Республике Мордовия (+5,1%) и Орловской области (+5,0%). Отрицательную динамику данного показателя продемонстрировали два субъекта федерации – Владимирская область (-2,6%) и Республика Татарстан (-0,5%) (Таблица 2).

*** Национальное бюро кредитных историй (АО "НБКИ") создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 июля 2016 года Бюро консолидирует информацию о 198 млн кредитов, выданных свыше 3 900 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В НБКИ хранится информация о 79 млн заемщиков. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.