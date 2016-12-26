Вертолет "Ми-8", предназначенный для экстренной госпитализации жителей глубинки, будет базироваться в ухтинском поселке Шудаяг

Точкой круглосуточного базирования вертолета "Ми-8" с медицинским модулем, который будет приобретен Минздравом Коми для экстренной госпитализации пациентов из глубинки, станет поселок Шудаяг Ухтинского городского округа. Об этом на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил руководитель Минздрава Коми Дмитрий Березин.

По его словам, вертолет планируется приобрести в рамках реализации проекта по своевременному оказанию медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Коми.

"Целью этого проекта является увеличение к 2019 году доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток до 90 процентов, - пояснил министр. – Сейчас этот показатель в республике составляет 67 процентов".

Покупка вертолета позволит Минздраву дополнительно осуществить около 300 экстренных вылетов. В поселке Шудаяг Ухтинского городского округа будет построена вертолетная площадка.