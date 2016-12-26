Коми получит 19,8 млн. рублей из федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медработникам в 2017 году

Республика Коми получит 19,8 млн. рублей из федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 2017 году.

В рамках реализации госпрограммы "Развитие здравоохранения" соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В соответствии с Федеральным законом №326, в 2017 году предполагается произвести единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей на одного специалиста медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.

Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%.

В 2016 году за единовременными компенсационными выплатами в рамках программы "Земский доктор" обратились 45 врачей, прибывших в сельские населённые пункты и посёлки городского типа Республики Коми. За последние четыре года действия программы наиболее активно её использовали Сыктывдинская ЦРБ (прибыло 28 врачей), Усть-Куломская ЦРБ (24 врача), Прилузская ЦРБ (20 врачей).

Также успешно воспользовалось программой "Земский доктор" Бюро судебно-медицинской экспертизы, которому удалось укомплектовать 4 сельских отделения и 3 отделения в посёлках городского типа.