Коми получит 19,8 млн. рублей из федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медработникам в 2017 году

26 декабря 2016 года, 19:20 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Республика Коми получит 19,8 млн. рублей из федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 2017 году.

В рамках реализации госпрограммы "Развитие здравоохранения" соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В соответствии с Федеральным законом №326, в 2017 году предполагается произвести единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей на одного специалиста медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.

Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%.

В 2016 году за единовременными компенсационными выплатами в рамках программы "Земский доктор" обратились 45 врачей, прибывших в сельские населённые пункты и посёлки городского типа Республики Коми. За последние четыре года действия программы наиболее активно её использовали Сыктывдинская ЦРБ (прибыло 28 врачей), Усть-Куломская ЦРБ (24 врача), Прилузская ЦРБ (20 врачей).

Также успешно воспользовалось программой "Земский доктор" Бюро судебно-медицинской экспертизы, которому удалось укомплектовать 4 сельских отделения и 3 отделения в посёлках городского типа.

Комиинформ
Ключевые слова: медицина, кадры, село
Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:41 26.12.2016
В 2017 году Коми получит из федерального бюджета 223,6 миллиона рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии
22:14 24.12.2016
Парламентарии Госдумы РФ изменили регламент работы, чтобы повысить качество законотворческих инициатив
20:47 24.12.2016
Депутатам Госдумы сократили обеденные перерывы и обязали голосовать лично


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

20:27
Жители Коми стали растягивать ипотечные кредиты на более долгий срок
19:09
Вертолет "Ми-8", предназначенный для экстренной госпитализации жителей глубинки, будет базироваться в ухтинском поселке Шудаяг
19:06
Коми получит 19,8 млн. рублей из федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медработникам в 2017 году
18:52
В начале года в Ухте заработает филиал Центра медицины катастроф
18:49
Замначальника Сыктывкарского управления МВД по транспорту Эльдар Шукюров арестован

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus