В начале года в Ухте заработает филиал Центра медицины катастроф

26 декабря 2016 года, 19:01 | Печора, Сыктывкар, Ухта
Фото Антона Пархачева

В Ухте с января 2017-го заработает филиал Центра медицины катастроф. Об этом на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Для комплектации филиала за счет республиканского бюджета были приобретены два реанимобиля марки "Форд", которые в скором времени поступят на обслуживание в Ухту. Напомним, в 2016-ом филиал Центра медицины катастроф был организован в Печоре.

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По словам министра, для повышения готовности специалистов, принимающих участие в ликвидации последствий ДТП на территории Коми, структурным подразделением Центра медицины катастроф ежегодно проводится обучение приемам оказания первой медпомощи с отработкой практических навыков.

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"Обучение проводится для сотрудников государственной противопожарной службы, патрульно-постовой службы, спасателей, представителей службы "скорой помощи", - пояснил Д. Березин. - Всего в 2016-ом обучено 1568 человек (3139 и 2493 человек в 2014-ом и 2015-ом). Снижение показателей связанно с тем, что при учебном центре республиканской службы открыто самостоятельное подразделение, где обучаются сотрудники противопожарной службы. Для качественного охвата сотрудников спасательных служб обучение проводится в выездной форме. В текущем году состоялось 53 таких выезда".

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Бригады отделений "скорой помощи" также ежегодно участвуют в учениях по отработке взаимодействия при ликвидации последствий ДТП. В этом году учения проходили в Прилузском районе.

Геня Джавршян
Ключевые слова: Центр медицины катастроф, минздрав коми
Персоны: Березин Дмитрий Борисович
Рубрика: Общество
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