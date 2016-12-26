Коми получит из федерального бюджета 43,2 миллиона рублей на строительство животноводческого комплекса

26 декабря 2016 года, 17:07 | Прилузский
Фото из архива "Комиинформа"

43,2 миллиона рублей поступит в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта в Республике Коми по строительству животноводческого комплекса на 1200 голов.

Проект ООО "Южное" по строительству фермы крупного рогатого скота беспривязного содержания на 1200 голов в посёлке Гуляшор Прилузского района вошёл в перечень 22 инвестиционных проектов, которые смогут, при поддержке Минсельхозпрода России, возместить часть прямых понесённых затрат.

Соответствующее решение приняла Комиссия по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, которое состоялось в Москве под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Игоря Кузина.

Общая стоимость проекта - 630,4 миллиона рублей, из них 264 миллиона - средства господдержки. В рамках проекта планируется строительство двух животноводческих помещений на 480 коров каждое, здания родильного отделения на 240 голов с профилакторием для молодняка и здания доильного молочного блока.

Запуск первого объекта - коровника на 480 скотомест с доильно-молочным блоком запланирован на 29 декабря, сообщает Минсельхоз РК.

Комиинформ
Ключевые слова: ферма, субсидия
Рубрика: Экономика
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