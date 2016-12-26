Шесть девушек из Коми претендуют на звание самой красивой хоккеистки России — 2017

26 декабря 2016 года, 16:49 |
из вк

Шесть спортсменок из Коми заявились на участие в конкурсе “Самая красивая хоккеистка России – 2017”.

Конкурс организован Женской хоккейной лигой совместно с сообществом "Ядерный" Хоккей". Проголосовать за участниц можно в одноименной группе в "Вконтакте".

На звание самой красивой хоккеистки претендует 22-летняя сыктывкарка Диана Гераськина.

В хоккее Гераськина занимает позицию нападающего. Выступала в клубах ХК им. Н. Лю (г. Ухта, девушки, ночная хоккейная лига), ХК Авангард (г. Сыктывкар, мужчины), ХК Форвард (г. Сыктывкар, юноши). Является членом Любительской хоккейной лиги. Хоккеем занимается с 11-ти лет.

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На участие в конкурсе заявились четыре ухтинки. Все четверо представляют ХК "Арктик -Университет"

18-летняя нападающий Алсу Рахимова хоккеем занимается 13 лет . В ее арсенале: "золото" чемпионата России, "золото" Еврокубка, "бронза" чемпионата мира.

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27-летняя нападающий Оксана Афонина хоккеем занимается уже 19 лет.

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Её коллега по команде Александра Новожилова также занимает позицию нападающего. Девушке 20 лет. Хоккеем занимается 7 лет.

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16-летняя Алина Орлова играет в команде в роли защитника. Хоккеем занимается 10 лет. Является обладательницей "бронзы" чемпионата России.

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Еще одна спортсменка является жительницей Усинска. 29-летняя Екатерина Брага в хоккей пришла уже не ребенком в 19 лет. Позиция — защитник. Состоит в ХК им. Н. Лю (г. Ухта,ЖЛХЛ). ХК Ветеран (г. Усинск,мужчины).

braga2.jpgbraga1.jpg

Все шесть девушек являются обладательницами кубков и медалей различного достоинства.





Светлана Быковская
Ключевые слова: хоккей, спорт, конкурс, коми
Рубрика: Спорт
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Комментарии (1)

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    Влад
    26.12.2016 (17:8)
    0
    Голосуйте за Диану Гераськину. Красивая, умная и очень хорошая девушка !!!

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