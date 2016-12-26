Правительство Коми и Ростелеком развивают сотрудничество

Перспективы развития связи и расширения доступа граждан к средствам телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Коми обсудили сегодня в Сыктывкаре руководитель администрации главы Республики Коми Михаил Порядин и вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Андрей Балаценко.

Стороны договорились об активизации сотрудничества по привлечению ресурсов для развития новых отраслевых проектов, а также использованию инвестиционных и интеграционных возможностей компании в рамках реализации проектов по построению систем "Безопасный город", телекоммуникационной архитектуры органов государственной власти и активному использованию телекоммуникационных инструментов для оказания услуг в электронном виде.

Кроме того, как сообщает пресс-служба главы Коми, в ходе встречи речь шла о масштабном проекте развития инфраструктуры связи на территории труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, старт которому дал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Михаил Порядин и Андрей Балаценко обсудили возможность участия компании в данном проекте с учётом существующей технологической сети "Ростелекома" и перспективных планов.