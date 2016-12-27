"Комиинформ"  публикует топ-10 самых читаемых своих публикаций в 2016 году 

27 декабря 2016 года, 9:00 |

"Комиинформ" публикует топ-10 новостей на своей ленте, которые в 2016 году стали самыми читаемыми.

Так, самой популярной в уходящем году была новость о том, что "В Сбербанке ставки по ипотеке вернулись к уровню 2014 года", опубликованная 25 октября. Новость о снижении банковских ставок по жилищным кредитам посетители информагентства прочитали 44 тысячи раз.

На втором месте по читаемости оказалась печальная информация о гибели в ДТП в Ижемском районе пяти человек "Все погибшие в ДТП в Ижемском районе - молодые люди". Трагедия произошла 25 марта. Новость была прочитана 33 тысячи раз.

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На третьем месте оказалась статья, подготовленная коллегами "Комиинформа" - журналистами газеты "Республика" "Ухтинский велосипедист преодолел 100 километров по болотам ради загадочной пещеры". Рейтинг этой публикации составил 29 тысяч просмотров.

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На четвертом месте в самой читаемой десятке новостей "Комиинформа" - рейтинг образовательных учреждений Республики Коми, осуществляющих профессиональную подготовку водителей транспортных средств различных категорий. Информация "В Коми составили рейтинг автошкол" была просмотрена 24 тысячи раз.

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Две печальные новости о смерти известной в России спортсменки Людмилы Юрловой и о трагедии в Сосногорске с 19 тысячами прочтений, поделили по читаемости 5 и 6 строчки рейтинга. Новости вышли с разницей в восемь месяцев. Информация "В Москве трагически оборвалась жизнь примы русского хоккея Людмилы Юрловой" опубликована 29 ноября, информация "В Сосногорске на глазах ребенка убили мать" — 29 марта.

На седьмом месте новость "Пара перехватчиков МиГ-31БМ запустила ракеты на севере Коми" — 18 тысяч прочтений.

17 тысяч заходов собрала новость о нашем коллеге: "Под пулями в Сирии: сыктывкарец Виктор Прокушев делает сюжеты для ТВЦ в горячей точке". Эта информация оказалась на восьмой строчке.

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На девятом месте в топ-10 оказалась новость об убийстве молодой ухтинки в Новый год "В Ухте расследуют смерть девушки, погибшей в новогоднюю ночь" — 16 тысяч прочтений.

Замыкает самую читаемую десятку информация о мистическом перевале Дятлова "Тайна гибели группы Дятлова раскрыта", опубликованная 15 ноября. Ее прочитали 15  тысяч раз.



Светлана Быковская
Ключевые слова: топ-10, СМИ, рейтинг, новости, комиинформ, коми
Рубрика: Общество
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