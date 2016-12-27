В 2017-ом ЛУКОЙЛ-Коми начнет строительство четырех многоквартирных домов в поселке Ярега

27 декабря 2016 года, 14:44 | Ухта
Фото Антона Пархачева

Четыре многоквартирных дома построят с участием ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в поселке Ярега Ухтинского городского округа. Как сообщил вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ", генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид, решение о строительстве жилья на условиях софинансирования было принято в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией.

"По проекту в каждом из домов будет по 24 квартиры, - сообщил А. Лейфрид. – Эти дома будут построены для сотрудников компании и жителей Яреги, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. Совместный проект поможет ускорить решение этой задачи".

Кроме того, в 2017-м с участием предприятия продолжится начавшаяся в текущем году реконструкция дорожной сети самого поселка. В течение трех лет она будет приведена в соответствие нормам.

Генеральный директор "ЛУКОЙЛ-Коми" также сообщил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос строительства спортивного комплекса в поселке. Если будет принято положительное решение, предприятие может приступить к его возведению в 2017-м.

Геня Джавршян
Ключевые слова: ярега, строительство жилья, переселение из ветхого и аварийного жилья, лукойл-коми
Персоны: Лейфрид Александр Викторович
Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:21 26.12.2016
ЛУКОЙЛ-Коми продолжает поддержку муниципалитетов
10:36 17.12.2016
Рост цен на топливо на заправках "Лукойл-Северо-Западнефтепродукта" в 2016-ом был ниже уровня инфляции
12:07 15.12.2016
"Лукойл-Коми" наращивает добычу в республике


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта

Поздравления




Нужна помощь



Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

24 декабря

В 1790 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus