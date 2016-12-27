В 2017-ом ЛУКОЙЛ-Коми начнет строительство четырех многоквартирных домов в поселке Ярега
Четыре многоквартирных дома построят с участием ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в поселке Ярега Ухтинского городского округа. Как сообщил вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ", генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид, решение о строительстве жилья на условиях софинансирования было принято в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией.
"По проекту в каждом из домов будет по 24 квартиры, - сообщил А. Лейфрид. – Эти дома будут построены для сотрудников компании и жителей Яреги, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. Совместный проект поможет ускорить решение этой задачи".
Кроме того, в 2017-м с участием предприятия продолжится начавшаяся в текущем году реконструкция дорожной сети самого поселка. В течение трех лет она будет приведена в соответствие нормам.
Генеральный директор "ЛУКОЙЛ-Коми" также сообщил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос строительства спортивного комплекса в поселке. Если будет принято положительное решение, предприятие может приступить к его возведению в 2017-м.
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