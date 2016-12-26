Автопарк пожарной охраны Коми пополнился семью новыми пожарными автомобилями

26 декабря 2016 года, 13:35 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сегодня, 26 декабря, в Сыктывкаре прошло торжественное вручение ключей от новых пожарных автомобилей представителям пожарных частей Коми.

В церемонии принял участие вице-премьер региона — министр строительства, тарифов, ЖКХ и дорожного хозяйства Константин Лазарев, который в первую очередь предложил собравшимся помянуть минутой молчания погибших в авиакатастрофе в Сочи, а затем приступил к вручению документов на автомобили.

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По словам Лазарева, в это нелегкое для экономики время, республика нашла возможность закупить эту технику. Всего на эти цели было затрачено 43 миллиона рублей.

"Шикарная техника, могу отметить, довольно мощная, - заметил вице-премьер. - Особенно такое событие важно в преддверии новогодних праздников. Наша задача — повышение мер безопасности в регионе. Думаю, эта техника в надежных руках!"

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Всего сегодня были переданы пожарным частям семь автомобилей.

Как отметил начальник Управления противопожарной службы и гражданской защиты РК Александр Сыскин, 2016 год был объявлен Годом пожарной охраны, в связи с этим республика подготовила пожарным региона такой подарок в количестве шести автоцистерн и одной автолестницы. Автомобили будут базироваться на участках вдоль федеральной трассы — начиная от Прокопьевки (Прилузский район), заканчивая Иоссером и Трактом (Княжпогостский район).

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Автолестница будет направлена в Инту, так как в Интинском управлении противопожарной службы на сегодня нет автомобиля, который мог бы использоваться для спасения людей с высотных зданий. Длина выдвижной лестницы составляет 18 метров, что достаточно для пятиэтажных зданий.

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Всего на базе Управления ПП и ГС числится чуть более 200 единиц специализированной пожарной и аварийно-спасательной техники. На сегодня требуется заменить 78 единиц, среди которых есть прослужившие 30 и 40 лет при нормативном сроке службы 10 лет.

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Светлана Быковская
Ключевые слова: пожарная охрана, коми, власть
Рубрика: Экономика
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