Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего руководителя Службы Коми по тарифам и его соучастника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего руководителя Службы Республики Коми по тарифам Ильи Первакова и бывшего референта ведомства Олега Рябинина, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в 2011-2015 годах Перваков, будучи руководителем Службы Республики Коми по тарифам, действуя группой лиц по предварительному сговору с референтом ведомства Олегом Рябининым, ежемесячно получал от действовавшего в то время заместителя председателя Правительства Республики Коми Константина Ромаданова, действующего в своих интересах, а также интересах других лиц, взятку в виде денежных вознаграждений, часть из которых оставлял себе, а часть передавал Рябинину.

Всего Перваков с Рябининым получили 3 618 000 рублей, из которых 1 620 000 рублей получены Перваковым, а 1 998 000 рублей - Рябининым.

В свою очередь Перваков и Рябинин исполняли указания и поручения Ромаданова при принятии решений о ценах (тарифах) для подконтрольных взяткодателю юридических лиц, осуществлявших деятельность в сфере тепло- и электроснабжения, оказывая им общее покровительство.

В апреле 2014 года Перваков, действуя совместно с Рябининым, получил от Ромаданова часть от общего незаконного вознаграждения в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В частности, по указанию Ромаданова была погашена задолженность Первакова и его жены в размере более 5,8 миллионов рублей перед фирмой по договору купли-продажи квартиры стоимостью 12 миллионов рублей, которую Перваковы приобрели в 2012 году.

В декабре 2014 года Перваков, действуя совместно с Рябининым, получил от Олега Осташова, действовавшего в общих с Ромадановым интересах, взятку в виде снегохода стоимостью 819 тысяч рублей.

4 марта 2016 года Перваков был задержан, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования с Перваковым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом выполнения его условий следователем СК в декабре направлено ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, которое судом было удовлетворено.

Рябинин в настоящее время также находится под домашним арестом.

По итогам следствия Перваков полностью признал вину в совершенном преступлении, Рябинин – частично. Следствием собрана доказательственная база, и уголовные дела переданы для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу