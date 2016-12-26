Старшина сыктывкарской полиции победил в ведомственном фотоконкурсе

Старшина полиции УМВД России по г.Сыктывкару стал дипломантом ведомственного фотоконкурса "Открытый взгляд".

Министерство внутренних дел России подвело итоги ведомственного фотоконкурса "Открытый взгляд", выставив работы участников на одноименной экспозиции.

Авторами снимков стали победители регионального этапа конкурса. Участники прислали на суд жюри работы, выполненные в различных жанрах фотографии: портреты, пейзажи, фоторепортажи. Кроме того, снимки отражали наиболее яркие моменты полицейской службы.

Компетентное жюри оценивало работы конкурсантов в семи номинациях: "Гражданственность и патриотизм", "На шутливой волне", "Полиция глазами общества", "Наша профессия", "Портрет", "Спортивная фотография" и "Пейзаж". Особое внимание жюри уделяло их эмоциональной выразительности, оригинальности, наличию сюжета, отражающего авторское видение запечатленного момента, компоновке кадра.

По итогам творческого конкурса в номинации "Портрет" диплом II степени был присужден старшине полиции УМВД России по г.Сыктывкару Ивану Коляде за снимок "В минуты отдыха – звонки родным".

Фотоконкурс МВД России "Открытый взгляд" проводится ежегодно, его основная цель - формирование позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел и укрепления доверия к ним, сообщает пресс-служба МВД по Коми.