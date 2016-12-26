Старшина сыктывкарской полиции победил в ведомственном фотоконкурсе

26 декабря 2016 года, 14:26 | Сыктывкар
Фото пресс-службы МВД по Коми

Старшина полиции УМВД России по г.Сыктывкару стал дипломантом ведомственного фотоконкурса "Открытый взгляд".

Министерство внутренних дел России подвело итоги ведомственного фотоконкурса "Открытый взгляд", выставив работы участников на одноименной экспозиции.

Авторами снимков стали победители регионального этапа конкурса. Участники прислали на суд жюри работы, выполненные в различных жанрах фотографии: портреты, пейзажи, фоторепортажи. Кроме того, снимки отражали наиболее яркие моменты полицейской службы.

Компетентное жюри оценивало работы конкурсантов в семи номинациях: "Гражданственность и патриотизм", "На шутливой волне", "Полиция глазами общества", "Наша профессия", "Портрет", "Спортивная фотография" и "Пейзаж". Особое внимание жюри уделяло их эмоциональной выразительности, оригинальности, наличию сюжета, отражающего авторское видение запечатленного момента, компоновке кадра.

По итогам творческого конкурса в номинации "Портрет" диплом II степени был присужден старшине полиции УМВД России по г.Сыктывкару Ивану Коляде за снимок "В минуты отдыха – звонки родным".

Фотоконкурс МВД России "Открытый взгляд" проводится ежегодно, его основная цель - формирование позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел и укрепления доверия к ним, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Комиинформ
Ключевые слова: фотоконкурс
Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Ю. Осетров
    26.12.2016 (15:4)
    1
    Отличный снимок! Молодец, поздравляю!

Новости по теме:

16:31 25.11.2016
Министр внутренних дел Коми дал мастер-класс сыктывкарским студентам
19:21 20.10.2016
В МВД по Коми - кадровые изменения
08:52 19.10.2016
Жители Коми выбрали лучшего участкового уполномоченного полиции


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus