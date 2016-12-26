Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства, сообщает ТАСС.

Розничная торговля будет приостановлена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря поручил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней.

Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

Массовое отравление людей в Иркутской области

С 17 по 23 декабря более 120 жителей области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник", 75 человек скончались.

В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.