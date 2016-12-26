В 2017 году Коми получит из федерального бюджета 223,6 миллиона рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Согласно Федерального закона "О государственной социальной помощи", региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает.

По состоянию на 1 декабря 2016 года, региональную социальную доплату к пенсии в Республике Коми получают 17814 человек.

Средний размер региональной социальной доплаты к пенсии в республике составляет 2528 рублей.

На эти цели за 11 месяцев 2016 года направлено 502 млн. рублей, в том числе около 127 млн. рублей - из бюджета Республики Коми.