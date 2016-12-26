В 2017 году Коми получит из федерального бюджета 223,6 миллиона рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии
В 2017 году Коми получит из федерального бюджета 223,6 миллиона рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Согласно Федерального закона "О государственной социальной помощи", региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает.
По состоянию на 1 декабря 2016 года, региональную социальную доплату к пенсии в Республике Коми получают 17814 человек.
Средний размер региональной социальной доплаты к пенсии в республике составляет 2528 рублей.
На эти цели за 11 месяцев 2016 года направлено 502 млн. рублей, в том числе около 127 млн. рублей - из бюджета Республики Коми.
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