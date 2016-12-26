В Коми подведены итоги электронного аукциона по продаже сетей газоснабжения

26 декабря 2016 года, 12:01 |
space-z.ru

В Республике Коми подведены итоги электронного аукциона по продаже сетей газоснабжения, сообщили "Комиинформу" в Министерстве имущественных и земельных отношений.

По результатам продажи победителем признан участник - ООО "Газпром межрегионгаз Ухта". Доходы от приватизации объектов газоснабжения в размере 265,4 миллиона рублей поступили в республиканский бюджет.

Мероприятия по продаже объектов недвижимого имущества - сетей газораспределения в Сыктывкаре, Княжпогостском, Троицко-Печорском и Усть-Вымском районах – проводились в соответствии с Планом приватизации на 2016 год Правительством Республики Коми 36 объектов газоснабжения, находящихся в республиканской собственности, входят в единый комплекс системы газоснабжения региона.

Газопроводы являются опасными производственными объектами, требующими соблюдения норм федерального законодательства, подлежат страхованию и постановке на учет в государственном реестре особо опасных объектов. Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов должны осуществляться специализированными организациями.

После государственной регистрации перехода права собственности на покупателя возлагаются обязанности по содержанию и эксплуатации данных объектов и соблюдению всех требований, предъявляемых к опасным производственным объектам.

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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