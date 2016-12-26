В Вуктыле сгорел гаражный кооператив
26 декабря 2016 года, 10:39 | Вуктыл
В ночь на 25 декабря вуктыльские пожарные и спасатели тушили возгорание и эвакуировали технику из гаражного кооператива в 4-ом микрорайоне города, сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми".
Как уточнили в Вуктыльском аварийно-спасательном отряде, вызов поступил около 2-х часов ночи. К моменту приезда бригады специалистов гаражи уже были охвачены огнем.
За ночь спасатели вскрыли около двух десятков помещений, эвакуировав пять автомобилей и один снегоход. Одну машину - "шестерку" - спасти не удалось, транспорт сгорел. Работы завершились только к утру.
По предварительной информации, причиной пожара стала оставленная в одном из гаражей включенной печь. Данные об инциденте уточняются.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
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