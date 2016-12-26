В Вуктыле сгорел гаражный кооператив

26 декабря 2016 года, 10:39 | Вуктыл
Фоо предоставлено Вуктыльским аварийно-спасательным отрядом

В ночь на 25 декабря вуктыльские пожарные и спасатели тушили возгорание и эвакуировали технику из гаражного кооператива в 4-ом микрорайоне города, сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми".

Как уточнили в Вуктыльском аварийно-спасательном отряде, вызов поступил около 2-х часов ночи. К моменту приезда бригады специалистов гаражи уже были охвачены огнем.

За ночь спасатели вскрыли около двух десятков помещений, эвакуировав пять автомобилей и один снегоход. Одну машину - "шестерку" - спасти не удалось, транспорт сгорел. Работы завершились только к утру.

По предварительной информации, причиной пожара стала оставленная в одном из гаражей включенной печь. Данные об инциденте уточняются.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, спасатели, пожар, зима
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    26.12.2016 (11:4)
    0
    Что то комментариев владельцев не видно

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