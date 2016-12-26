Мэрия Сыктывкара подключилась к борьбе с "Боярышником"

Мэрия Сыктывкара направила в УМВД России по г. Сыктывкару актуализированный список из 42-х точек с указанием конкретных адресов продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей— лосьонов и настоек, которые выступают альтернативой алкоголю, для принятия мер реагирования.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этих точках, владельцами которых являются индивидуальные предприниматели, руководители субъектов малого бизнеса, а также жильцы частных домов и квартир, в соответствии с обращениями граждан зафиксированы факты реализации продукции, небезопасной для здоровья и жизни человека.



В столичной мэрии уверены, что активное содействие в решении проблемы распространения и употребления спиртосодержащих жидкостей населением даст возможность правоохранительным структурам эффективнее бороться с этим социальным злом.



Напомним, что продажа такого рода продукции не запрещена российским законодательством, поэтому принятие мер со стороны муниципалитета по прекращению реализации возможно только в случае нарушения положений заключенных договоров с администрацией МО ГО "Сыктывкар" на право размещения нестационарного торгового объекта либо при выявлении иных нарушений, например, земельного законодательства. Более того, даже в рамках межведомственного взаимодействия с органами исполнительной и законодательной властей республики, правоохранительными и надзорными органами вопрос ограничения продажи спиртосодержащей продукции решить не удалось. Вместе с тем, силами администраций Сыктывкара и Эжвинского района проводятся рейды по выявлению мест продаж продукции, а также предупредительная и разъяснительная работа с владельцами и руководителями торговых организаций для принятия ими мер по выполнению требований законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности и добровольному отказу от продажи продукции.

Напомним, на минувшей неделе в Иркутске в результате отравления "Боярышнмиком" погибли более 70-ти человек. Государство призвало поставить заслон смертоносным жидкостям.