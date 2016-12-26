Мэрия Сыктывкара подключилась к борьбе с "Боярышником"

26 декабря 2016 года, 10:04 | Сыктывкар
Фото: ВКонтакте

Мэрия Сыктывкара направила в УМВД России по г. Сыктывкару актуализированный список из 42-х точек с указанием конкретных адресов продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей— лосьонов и настоек, которые выступают альтернативой алкоголю, для принятия мер реагирования.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этих точках, владельцами которых являются индивидуальные предприниматели, руководители субъектов малого бизнеса, а также жильцы частных домов и квартир, в соответствии с обращениями граждан зафиксированы факты реализации продукции, небезопасной для здоровья и жизни человека.

В столичной мэрии уверены, что активное содействие в решении проблемы распространения и употребления спиртосодержащих жидкостей населением даст возможность правоохранительным структурам эффективнее бороться с этим социальным злом.

Напомним, что продажа такого рода продукции не запрещена российским законодательством, поэтому принятие мер со стороны муниципалитета по прекращению реализации возможно только в случае нарушения положений заключенных договоров с администрацией МО ГО "Сыктывкар" на право размещения нестационарного торгового объекта либо при выявлении иных нарушений, например, земельного законодательства. Более того, даже в рамках межведомственного взаимодействия с органами исполнительной и законодательной властей республики, правоохранительными и надзорными органами вопрос ограничения продажи спиртосодержащей продукции решить не удалось. Вместе с тем, силами администраций Сыктывкара и Эжвинского района проводятся рейды по выявлению мест продаж продукции, а также предупредительная и разъяснительная работа с владельцами и руководителями торговых организаций для принятия ими мер по выполнению требований законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности и добровольному отказу от продажи продукции.

Напомним, на минувшей неделе в Иркутске в результате отравления "Боярышнмиком" погибли более 70-ти человек. Государство призвало поставить заслон смертоносным жидкостям.

Комиинформ
Ключевые слова: боярышник, суррогат, смерть, запрет
Рубрика: Общество
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Комментарии (7)

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    Меня зовут
    26.12.2016 (10:11)
    -1
    одобряем
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    Александр
    26.12.2016 (10:33)
    0
    На Огородной 6 стоит ларек там торгуют
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    Меня зовут
    26.12.2016 (10:37)
    -1
    Пусть еще в Визинге проверят точки где продают боярышник
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    Гость
    26.12.2016 (10:37)
    -1
    Когда закроют уже точку (ларек) на остановке у "кольца" у дома 26 по пр.Октябрьскому. Туда стекаются все бичи, что бы купить "Боярышник". И это в центре города прямо у педколледжа ! Никому дела нет, сколько бы не жаловались жильцы близлежащий домов.
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    Александр
    26.12.2016 (10:57)
    0
    А со списком можно ознакомиться простым смертным?
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    Бармалей
    26.12.2016 (11:27)
    0
    Боярышник иди дворяниншник?
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    Сытый
    26.12.2016 (11:49)
    0
    В Максаковке в сарае напротив поликлиники.

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