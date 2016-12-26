На автодороге Чебоксары – Сыктывкар "Шевроле Нива" въехала в большегруз

26 декабря 2016 года, 9:30 | Прилузский
Фото УГИБДД МВД России по Коми

В Прилузском районе Коми столкнулись "Шевроле Нива" и тягач. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции республики.

В 15:40 28-летний водитель "Шевроле Нива", двигаясь по автодороге Чебоксары – Сыктывкар, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и на 620 километре въехал в грузовик "ДАФ".

В ДТП пострадали двое пассажиров "легковушки". У 17-летнего подростка, находившегося в момент аварии на заднем сидении, - автотравма, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и закрытый перелом носа. Пострадавшего госпитализировали.

Пассажир "Шевроле Нива" 1997 года рождения получил автотравму и ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

Водитель авто за рулем с 2006 года. В течение этого года статьи КоАП РФ на дорогах не нарушал, отметили в ГИБДД.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    водитель
    26.12.2016 (09:34)
    -1
    эммм... а какой из них "легковушка"?

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