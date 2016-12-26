Празднование Дня морской пехоты закончилось для сыктывкарца потерей золотых колец на сумму 150 тыс.рублей

26 декабря 2016 года, 10:25 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сотрудники сыктывкарского отдела полиции №2 устанавливают обстоятельства присвоения золотых колец стоимостью порядка 150 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по Коми, в отдел полиции обратился 55-летний житель Эжвинского района города Сыктывкара и сообщил, что у него пропало имущество. Пенсионер рассказал, что с 27 ноября в течение нескольких дней подряд отмечал с приятелями День морской пехоты. После совместного распития спиртных напитков, посетив с друзьями не одно увеселительное заведение, мужчина решил вернуться домой.

Находясь в баре, потерпевший заранее вызвал такси знакомой службы, но, выйдя на улицу, заметил частного извозчика. Предварительно оговорив стоимость поездки, мужчина сел в автомобиль. Когда такси подъехало к месту назначения, пассажир вспомнил, что наличных денег у него не осталось.

Он попросил таксиста подождать его у подъезда, а сам решил сходить домой за деньгами. При этом пожилой мужчина оставил таксисту в качестве залога 2 золотых перстня. Когда эжвинец вернулся, то обнаружил, что таксиста нет. На следующий день пенсионер обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время по факту присвоения чужого имущества проведена проверка, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата".

Комиинформ
Ключевые слова: такси, золото
Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:44 24.12.2016
Под окнами дома в Сыктывкаре прохожие обнаружили юношу
16:19 23.12.2016
Александру Селютину не удалось обжаловать арест
13:46 23.12.2016
Печорцу, убившему вора, дали пять лет в колонии строгого режима


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

13:28
Автопарк пожарной охраны Коми пополнился семью новыми пожарными автомобилями
13:25
Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего руководителя Службы Коми по тарифам и его соучастника
12:47
Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции
12:41
В 2017 году Коми получит из федерального бюджета 223,6 миллиона рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии
12:04
В Коми подведены итоги электронного аукциона по продаже сетей газоснабжения

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus