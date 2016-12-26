Празднование Дня морской пехоты закончилось для сыктывкарца потерей золотых колец на сумму 150 тыс.рублей

Сотрудники сыктывкарского отдела полиции №2 устанавливают обстоятельства присвоения золотых колец стоимостью порядка 150 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по Коми, в отдел полиции обратился 55-летний житель Эжвинского района города Сыктывкара и сообщил, что у него пропало имущество. Пенсионер рассказал, что с 27 ноября в течение нескольких дней подряд отмечал с приятелями День морской пехоты. После совместного распития спиртных напитков, посетив с друзьями не одно увеселительное заведение, мужчина решил вернуться домой.

Находясь в баре, потерпевший заранее вызвал такси знакомой службы, но, выйдя на улицу, заметил частного извозчика. Предварительно оговорив стоимость поездки, мужчина сел в автомобиль. Когда такси подъехало к месту назначения, пассажир вспомнил, что наличных денег у него не осталось.

Он попросил таксиста подождать его у подъезда, а сам решил сходить домой за деньгами. При этом пожилой мужчина оставил таксисту в качестве залога 2 золотых перстня. Когда эжвинец вернулся, то обнаружил, что таксиста нет. На следующий день пенсионер обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время по факту присвоения чужого имущества проведена проверка, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата".