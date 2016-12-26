В новогодние каникулы грипп замедлит свое наступление

26 декабря 2016 года, 11:04 |
Фото Антона Пархачёва

В нынешнем году по России ходит преимущественно вирус гриппа, который СМИ называют гонконгским.

Старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никоноров сообщил "Известиям", что эпидемия гриппа в нынешнем году началась в центральной части России — с Москвы, Владимира и Смоленска, где уровень коллективного иммунитета против гриппа понижен.

Кроме того, одним из первых очагов эпидемии гриппа в этом сезоне стала Калиниградская область, что связано с высоким уровнем заболеваемости гриппом в скандинавских странах.

Нынешней зимой в России распространен вирус гриппа A (H3N2) — он диагностирован в 600 из 800 зарегистрированных случаев заражения, в СМИ его, как отметил Никоноров, "не совсем верно называют гонконгским".

По сравнению с гриппом H1N1 он менее опасен, однако в стране тем не менее уже зарегистрирован первый случай смерти от этого заболевания в нынешнем зимнем сезоне: скончался мужчина, который не делал прививку и страдал сахарным диабетом. По мнению Никонорова, эти факторы вкупе с поздним обращением к врачу сыграли фатальную роль.

Эксперт пояснил, что в период новогодних каникул "благодаря разобщению людей" заболеваемость гриппом в стране несколько снизится, а потом, возможно, снова начнет расти.

"Известия" ранее писали о первом случае смерти от гриппа в нынешнем году: умерший работал дальнобойщиком и приехал из Москвы в Санкт-Петербург, где вынужден был обратиться в больницу и сразу попал в реанимацию. После этого он прожил лишь несколько часов.




Комиинформ
Ключевые слова: грипп
Рубрика: Общество
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