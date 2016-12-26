Авиакатастрофа над Чёрным морем стала восьмой в уходящем году

26 декабря 2016 года, 8:47 |
Фото life.ru

В 2016 году произошло восемь крупных катастроф и авиапроисшествий. "Известия" собрали хронику падений самолетов в уходящем году.

24 февраля в горах Непала потерпел крушение самолет DHC-6 Twin Otter авиакомпании Tara Airlines. Все 20 человек, включая двоих детей и трех членов экипажа, погибли.

19 марта при посадке в Ростове-на-Дону разбился Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая. Погибли 55 пассажиров и семь членов экипажа. Расследование продолжается.

19 мая разбился пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир. На борту находились 56 пассажиров и десять членов экипажа. Следственная комиссия объявила, что на телах жертв авиакатастрофы были обнаружены следы взрывчатки.

9 июня в лесополосе Пушкинского района Московской области разбился истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские витязи". Летчик уводил падающую машину от жилых домов и не успел катапультироваться. В качестве предварительной версии назвали техническую неисправность.

1 июля пропал с радаров Ил-76 МЧС России, выполнявший задачу по тушению лесных пожаров в Иркутской области. Обломки воздушного судна были найдены спустя двое суток. 10 членов экипажа погибли. Причиной крушения стали ограниченная видимость и высокая турбулентность.

28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia разбился в районе Ла-Уньон, Колумбия. На борту находились 68 пассажиров, в том числе 22 игрока бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе", и девять членов экипажа. 71 человек погиб, шесть человек получили травмы, но выжили. В качестве предварительной версии рассматривалась нехватка топлива.

19 декабря в 30 км от аэродрома Тикси совершил жесткую посадку самолет Ил-18 Минобороны. Все 32 человека выжили, но были госпитализированы, шестеро — в крайне тяжелом состоянии. Причиной аварии мог стать сильный боковой ветер.

25 декабря рядом с Сочи над Черным морем произошло крушение самолета Ту-154 Минобороны. Погибли 92 человека. Фрагменты корпуса самолета были обнаружены в 1,5 км от Сочи на глубине 50–70 м. В связи с гибелью пассажиров и членов экипажа в стране объявлен общенациональный траур.

Комиинформ
Ключевые слова: авиакатастрофа
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (2)

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    starper-zheka
    26.12.2016 (08:55)
    -1
    ладно ТУшки, ИЛ-18 чё всё ещё летает то?
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      хз
      26.12.2016 (09:40)
      0
      Ну а что? Чини и летай. Хоть 100 лет. Надежная машина.
      Другой вопрос, что в России еще полным полно аэродромов куда ни тушка ни Боинг не сядут. И не взлетят.

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