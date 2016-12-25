Сыктывкарский "Строитель" возьмет шефство над домом-интернатом имени Александра Католикова

25 декабря 2016 года, 17:02 | Сыктывкар
Фото Минспорта РК

Игроки и руководство сыктывкарского хоккейного клуба "Строитель" посетили сегодня, 25 декабря, детский дом-интернат имени Александра Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. К ребятам в преддверии Нового года пришли директор клуба Илья Першуков, главный тренер команды Павел Франц, нападающий Михаил Селедков и защитник Роман Бояринцев, сообщает Минспорта Коми.

Как отметил Илья Першуков, ХК "Строитель" планирует взять шефство над учреждением, поэтому подобные встречи должны стать в будущем регулярными.

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"Мы делаем это для того, чтобы помочь детям, которые оказались в тяжелой ситуации, - сказал Илья Першуков. - При этом неважно, кем в будущем они станут: врачами, водителями, юристами или хоккеистами. Главное, чтобы ребята смогли нормально адаптироваться к взрослой жизни и стать полноценными членами общества".

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"Чужих" детей не бывает. Всем детям, а этим ребятам особенно, нужно внимание взрослых, им надо знать и чувствовать, что они не одиноки в этом мире, что о них помнят и заботятся не только воспитатели их учреждения. С этим мнением единодушно согласилась вся наша команда, поэтому мы здесь", - отметил Павел Франц.

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Илья Першуков и Павел Франц дополнили, что шефство над домом-интернатом имени Александра Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения станет не единственным социальным проектом ХК "Строитель".

Директор клуба вкратце познакомил воспитанников дома-интерната с историей "Строителя" и пригласил их на ближайшие игры, которые пройдут 26 и 27 декабря против "Волги-Черемшан". Некоторые из ребят признались, что в этом году уже посмотрели игру "Строителя" против "Крылатское-Динамо" (матч-открытие нового сезона Высшей лиги).

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В подарок дети получили от "Строителя" комплекты клюшек и мячи для игры. На всех клюшках расписались игроки и главный тренер команды. Воспитанники дома-интерната расспросили гостей об их игровой карьере. Больше всего вопросов было адресовано Павлу Францу, который, в частности, рассказал о том, что играл и жил в Швеции, а теперь вернулся в Сыктывкар для возрождения команды, так как видит работу Правительства Республики Коми во главе с губернатором Сергеем Гапликовым, Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и его руководителя Николая Бережного, руководства клуба по возвращению славных традиций "Строителя" и развитию хоккея с мячом в регионе.

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После беседы ребята поделились на три команды и устроили небольшой турнир по хоккею с мячом – каждая команда сыграла с каждой, а во время матча стороны усиливались Михаилом Селедковым и Романом Бояринцевым. Павел Франц выступил в роли арбитра. Команды одержали по победе каждая с одинаковым счетом 2-0. В завершении соревновательной части воспитанники дома-интерната поупражнялись в набивании мячей клюшкой, здесь победила команда Михаила Селедкова.

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Также для представителей "Строителя" была проведена мини-экскурсия по дому-интернату: гости ознакомились с условиями проживания детей и пообщались с ними за чашкой чая.


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Комиинформ
Ключевые слова: дети, сироты
Рубрика: Спорт
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