Образовательная программа "Ты – предприниматель" в Коми вдохновила молодую маму на открытие своего дела

Одной из двух "отличников" Школы молодого предпринимателя-2016, которых поддержали 50 тысячами рублей на развитие бизнеса, стала Ольга Иржак. Эксперты отметили ее проект в популярной ныне сфере здорового образа жизни и фитнеса. Идея проста – помочь вести активный образ жизни именно тем людям, которые по каким-то причинам не могут или не хотят посещать фитнес-центры,

Девушка сама уже полгода активно тренируется и добилась определенных успехов. Ей удалось похудеть с 90 килограммов до 70, и она продолжает совершенствоваться.

"Я случайно узнала об этой программе и решила прийти. Думала, будет на два часа. Но когда открыла программку, выяснилось, что я здесь всерьез и надолго. Пришлось договариваться, кому оставить детей", - вспоминает Ольга.

Изначально у нее не было никакой бизнес-идеи. Но уже через пару дней обучения она проснулась в два часа ночи и стала писать бизнес-план. Девушка со смехом рассказала, что теперь не может нормально спать, потому что все время просыпается, чтобы вновь и вновь подумать о замысле, чем-то его дополнить или изменить, составить список людей, с которыми нужно встретиться и так далее.

"Вот как будет работать мой проект. Человек выбирает себе фитнес-тренера из нашей команды. Специалист совместно с клиентом разработает план питания и тренировок, проконсультирует по спортивному питанию. Занятия могут проводиться где угодно – в парке, дома, в офисе, мы не ограничиваемся ничем. Преимущество - спортивная нагрузка - это вес собственного тела, что намного более безопасно в сравнении с занятиями на тренажерах, особенно, когда человек пришел впервые", - пообещала О. Иржак.

Автор проекта пока не готова сама проводить занятия, ведь для этого нужны глубокие знания физиологии, медицины. Но подключит к работе профессионалов, которые помогут человеку достигнуть целей - подтянуть форму, сбросить или набрать вес.

"Вдохновением для написания бизнес-плана мне послужили не только профессиональные ораторы высшего класса, которые объяснили все тонкости ведения бизнеса, но и организаторы. Ребята являются успешно действующими предпринимателями, и им нет еще тридцати. Их активность, энтузиазм и вера в успех заслуживает огромного уважения. На своем примере они рассказали, с чего начинали, какие ошибки совершали. В какой-то момент понимаешь, что просто не можешь оставаться равнодушным. Смогли они, смогу и я!" - сообщает будущая предпринимательница.

Пока она не готова делиться всеми задумками, но уверена, что найдет способ продвинуться на рынке фитнес-услуг. А полученные 50 тысяч рублей собирается потратить на покупку оборудования.

*** Программа "Ты – предприниматель" на федеральном уровне сопровождается и контролируется Федеральным агентством по делам молодежи. В нашем регионе его реализует Министерство образования, науки и молодежной политики РК.