В первую половину недели в Коми сохранится очень теплая погода

26 декабря 2016 года, 7:30 |
Фото Антона Пархачева

В первую половину недели под влиянием атлантических циклонов и их фронтальных разделов сохранится очень теплая погода со снегопадами, усилением ветра и метелями, сообщает ЦГМС Коми.

Среднесуточная температура будет превышать климатическую нормы на 6-8С.

Температура воздуха по территории в течение суток будет относительно ровной, в пределах -4...-9С, на северо-востоке -9...14С.

Ожидается, что с четверга, вслед за уходящим на восток циклоном, морозы усилятся. Но заметно, градусов на 10-15, — только в северных и центральных районах.

Комиинформ
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, зима
Рубрика: Погода
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