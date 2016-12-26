В первую половину недели в Коми сохранится очень теплая погода

В первую половину недели под влиянием атлантических циклонов и их фронтальных разделов сохранится очень теплая погода со снегопадами, усилением ветра и метелями, сообщает ЦГМС Коми.

Среднесуточная температура будет превышать климатическую нормы на 6-8С.

Температура воздуха по территории в течение суток будет относительно ровной, в пределах -4...-9С, на северо-востоке -9...14С.

Ожидается, что с четверга, вслед за уходящим на восток циклоном, морозы усилятся. Но заметно, градусов на 10-15, — только в северных и центральных районах.