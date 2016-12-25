Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе над Чёрным морем
Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе над Чёрным морем, сообщается на официальном портале региона.
"От имени жителей Республики Коми выражаю глубокие соболезнования родным и близким членов экипажа и пассажиров самолета, потерпевшего крушение над Чёрным морем. Светлая память!", - говорится в соболезновании.
Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с радаров после взлета из Адлера сегодня утром, 25 декабря. Обломки были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.
26 декабря в России объявлен общенациональный траур.
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