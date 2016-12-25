26 декабря объявлен общенациональным днем траура

25 декабря 2016 года, 14:53 |

26 декабря в России будут вспоминать погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154. Завтрашний день объявлен общенациональным днем траура. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

Уже сегодня в связи с трагедией в Сочи центральные российские телеканалы сняли с эфира развлекательные программы, запланированные на 25 декабря. Так, Первый канал не будет показывать передачу "Точь-в-точь", "Что? Где? Когда?" и все предновогодние промо-ролики и межпрограммные заставки, передает ТАСС. Также изменения в сетку вещания внесли "России 1", НТВ и РЕН ТВ. Все юмористические и развлекательные передачи отменены.

Связь самолетом Минобороны РФ была потеряна сегодня, 25 декабря, практически сразу после взлета воздушного судна из аэропорта "Адлер".

По уточненным данным, на борту находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие вооруженных сил, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и девяти представителей российских СМИ.


Комиинформ
Рубрика: Общество
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