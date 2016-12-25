Инта стала одним из победителей акции, организованной молодежным правительством Коми. Награждение победителей состоялось во время заседания правительства региона 22 декабря.

Акция "Путешествие флага Республики Коми" стартовала семь месяцев назад, в рамках мероприятий, посвященных 95-летию региона. По задумке организаторов все ее участники должны были сделать оригинальную фотографию с обязательным использованием флага республики. В итоге в акции приняли участие восемь муниципалитетов, 82 человека, которые направили 138 фотографий. Флаг побывал в 45 городах Российской Федерации, 10 зарубежных странах.

К акции присоединились руководители муниципалитетов и региональных ведомств.

Инта была в числе первых. Как рассказала руководитель администрации Приполярного города Лариса Титовец, эстафету необычного флешмоба она получила от коллеги, мэра Усинска Станислава Хахалкина. "Мы перебрали очень много вариантов, как необычно презентовать флаг республики и в то же время показать, что на фото интинцы. К воплощению идеи подключился отряд мэра — ребята, которые ежегодно приводят наш город в порядок, выбирая самые сложные участки. В итоге мы определились, что сделаем фотографию во время нашего ежегодного общегородского субботника. (День единения — праздник труда и отдыха, появился в календаре интинцев несколько лет назад, благодаря инициативе депутатов фракции "Единая Россия".- авт.) Отвлеклись от работы буквально на 5 минут, и получился такой удачный снимок".

По признанию интинского градоначальника, изначально ни о каком соревновании на лучшее фото речи не было. Цель была одна — поддержать инициативу, набирающую обороты в интернет пространстве. Однако фото (автор снимка референт администрации Е.Лузай) вначале стало лучшим по результатам недельного опроса, потом лидером месяца и вошло в финальный список из 4 фотографий, выбранных народным голосованием. Награждение во время заседания правительства стало еще одной приятной неожиданностью. Все победители получили благодарственные письма и ценные книги о Республике Коми.

"Я благодарю всех, кто поддержал наш снимок в интернете, и конечно же, представителей молодежного правительства Республики Коми, инициаторов данной акции. Подобных мероприятий, нацеленных на патриотическое воспитание, должно быть как можно больше. А мы обязательно постараемся принять в них участие", - поделилась впечатлениями с корреспондентом "Комиинформа" Лариса Титовец.