Самолет Ту-154, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Самолет упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки", — сказал собеседник агентства.
Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сказали в пресс-службе Минобороны России.
В пяти с половиной километрах от берега обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.
После крушения возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.
Как сообщалось ранее, Ту-154 пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. На борту находились 84 пассажира, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и работники СМИ, и 8 членов экипажа. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.
Как сообщают СМИ, в списках пассажиров самолета Минобороны России - глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.
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