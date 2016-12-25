Самолет Ту-154, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Самолет упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки", — сказал собеседник агентства.

Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сказали в пресс-службе Минобороны России.

В пяти с половиной километрах от берега обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

После крушения возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

Как сообщалось ранее, Ту-154 пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. На борту находились 84 пассажира, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и работники СМИ, и 8 членов экипажа. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

Как сообщают СМИ, в списках пассажиров самолета Минобороны России - глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.