Парламентарии Госдумы РФ изменили регламент работы, чтобы повысить качество законотворческих инициатив

Депутаты Госдумы РФ приняли ряд серьезных изменений в регламент, которые повлияют на качество законотворческих инициатив и эффективность принимаемых законов.

Председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ Ольга Савастьянова сообщила, что за прошедшую сессию парламентарии из 346 законопроектов приняли всего лишь 143, остальные были отклонены из-за низкого качества подготовки.

"Это достаточно серьезная проблема и для ее решения создана рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя Госдумы РФ И. Медведев, - рассказала депутат. – В эту группу вошла и я. Наша задача заключается в том, чтобы помочь регионам, откуда поступают нацеленные на решение проблем законотворческие инициативы, в их подготовке".

Впрочем, у этой проблемы есть и другая сторона. Нередки ситуации, когда принятые законы либо плохо исполняются, либо не исполняются вообще. В этой связи на последней сессии депутаты после жаркой дискуссии внесли изменения в регламент Госдумы. Зеркальные изменения будут внесены и в регламент работы Правительства РФ.

"Перед внесением закона на третье чтение Правительство РФ должно будет представить информацию о том, какие необходимо принять нормативно-правовые акты, чтобы он заработал, в чем суть актов и в какие сроки они будут готовы. Также у нас есть законы с отложенным сроком действия. Часто бывает так: закон принят, но к сроку его введения ничего не готово. Нами принята поправка, в которой указано, что все этапы подготовки к должны быть прописаны и исполнены. Третье нововведение – перед внесением инициативы на рассмотрение Госдумы она обязательно должна пройти обсуждение в профильном комитете", - пояснила депутат.

Народный избранник отметила, что в своей работе считает основным приоритетом наказы избирателей. Для контроля над выполнением обязательств депутата перед избирателями и учета мнения граждан, в республике создан Общественный центр законотворческих инициатив. В центре будут аккумулироваться все законотворческие инициативы, прошедшие через обсуждение на различных общественных площадках.

Говоря о планах, депутат сообщила, что Госдумой подготовлено 56 законопроектов, основанных на "майских указах" Президента РФ. Они касаются вопросов здравоохранения, образования, возможности поощрения гражданских инициатив, предпринимательского сообщества и волонтерских движений.

На прошлой неделе О. Савастьянова вручила удостоверения своим помощникам. По законодательству, каждому депутату Госдумы РФ положено до 40 общественных помощников и семь - на штатной основе.