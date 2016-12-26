Парламентарии Госдумы РФ изменили регламент работы, чтобы повысить качество законотворческих инициатив

26 декабря 2016 года, 9:10 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Депутаты Госдумы РФ приняли ряд серьезных изменений в регламент, которые повлияют на качество законотворческих инициатив и эффективность принимаемых законов.

Председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ Ольга Савастьянова сообщила, что за прошедшую сессию парламентарии из 346 законопроектов приняли всего лишь 143, остальные были отклонены из-за низкого качества подготовки.

"Это достаточно серьезная проблема и для ее решения создана рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя Госдумы РФ И. Медведев, - рассказала депутат. – В эту группу вошла и я. Наша задача заключается в том, чтобы помочь регионам, откуда поступают нацеленные на решение проблем законотворческие инициативы, в их подготовке".

Впрочем, у этой проблемы есть и другая сторона. Нередки ситуации, когда принятые законы либо плохо исполняются, либо не исполняются вообще. В этой связи на последней сессии депутаты после жаркой дискуссии внесли изменения в регламент Госдумы. Зеркальные изменения будут внесены и в регламент работы Правительства РФ.

"Перед внесением закона на третье чтение Правительство РФ должно будет представить информацию о том, какие необходимо принять нормативно-правовые акты, чтобы он заработал, в чем суть актов и в какие сроки они будут готовы. Также у нас есть законы с отложенным сроком действия. Часто бывает так: закон принят, но к сроку его введения ничего не готово. Нами принята поправка, в которой указано, что все этапы подготовки к должны быть прописаны и исполнены. Третье нововведение – перед внесением инициативы на рассмотрение Госдумы она обязательно должна пройти обсуждение в профильном комитете", - пояснила депутат.

Народный избранник отметила, что в своей работе считает основным приоритетом наказы избирателей. Для контроля над выполнением обязательств депутата перед избирателями и учета мнения граждан, в республике создан Общественный центр законотворческих инициатив. В центре будут аккумулироваться все законотворческие инициативы, прошедшие через обсуждение на различных общественных площадках.

Говоря о планах, депутат сообщила, что Госдумой подготовлено 56 законопроектов, основанных на "майских указах" Президента РФ. Они касаются вопросов здравоохранения, образования, возможности поощрения гражданских инициатив, предпринимательского сообщества и волонтерских движений.

На прошлой неделе О. Савастьянова вручила удостоверения своим помощникам. По законодательству, каждому депутату Госдумы РФ положено до 40 общественных помощников и семь - на штатной основе.

Геня Джавршян
Ключевые слова: законы, депутаты, Госдума РФ
Рубрика: Политика
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (2)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    123
    26.12.2016 (09:45)
    1
    Не портите людям новогоднее настроение, не надо нам репортажи про "напряженную и плодотворную" деятельность этой особы!!!! Она только о своём кармане заботится.
  • Ответить
    Экономист
    26.12.2016 (11:29)
    1
    Это ж надо. Изменили регламент работы и качество улучшилось. И никаких дополнительных затрат.

Новости по теме:

20:47 24.12.2016
Депутатам Госдумы сократили обеденные перерывы и обязали голосовать лично
09:44 23.12.2016
В Сыктывкаре свыше 150 жилых помещений в аварийных домах не включены ни в одну из программ по переселению
11:53 20.12.2016
Обращения замерзающих жителей Нижней Омры перенаправили в администрацию Троицко-Печорского района


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

13:28
Автопарк пожарной охраны Коми пополнился семью новыми пожарными автомобилями
13:25
Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего руководителя Службы Коми по тарифам и его соучастника
12:47
Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции
12:41
В 2017 году Коми получит из федерального бюджета 223,6 миллиона рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии
12:04
В Коми подведены итоги электронного аукциона по продаже сетей газоснабжения

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus