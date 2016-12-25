Депутатам Госдумы сократили обеденные перерывы и обязали голосовать лично

Депутатам Госдумы РФ сократили обеденные перерывы и увеличили продолжительность рабочего дня. Об изменениях в работе обновленного состава российского парламента рассказала председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ Ольга Савастьянова.

По ее словам, в Госдуме с 2009 года накопилось более двух тысяч не рассмотренных законопроектов, в связи с чем было принято решение внести изменения в регламент ее работы.

В частности, с 1 января 2017-го депутаты сократят свои обеденные перерывы и увеличат рабочий день. Вместо двух пленарных недель будет три. На два часа увеличена продолжительность пленарного заседания по средам. Если раньше оно проходило с 10 часов до 18 часов, то теперь будет длиться до 20 часов. Кроме того, депутатам запретили голосовать друг за друга, а при отсутствии народных избранников будут наказывать рублем.

"Когда мы вносили изменения в регламент, федеральные СМИ атаковали меня вопросом: зачем вы это делаете? - рассказала О. Савастьянова. – Хочу отметить, что все решения, которые мы принимаем, приводят работу Госдумы в норму. Когда человек идет в профессию педагога, он понимает, что будет работать с детьми, а если ты принимаешь решение идти в депутаты, то, как минимум, должен сказать себе, что у тебя будет ненормированный рабочий день, что тебе не иногда, а в основном, придется многим жертвовать. Такова специфика работы в Госдуме. Требуется личное присутствие: надо слушать, вникать, формировать собственную позицию. Не все депутаты с этим были согласны, но других вариантов нет".

По словам председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ, обновленный парламент стал конкурентным и на уровне принятия решений. Из 26 комитетов "Единая Россия" возглавляет 13. Остальные поделили между собой оппозиционные партии: по пять комитетов возглавляют депутаты от "ЛДПР и КПРФ", три комитета – парламентарии от "Справедливой России"

"Все наиболее важные решения принимались методом консенсуса, - пояснила парламентарий. - Мы строим работу на широком обсуждении. Это можно было увидеть на примере рассмотрения федерального закона о бюджете. Благодаря тому, что он прошел через очень широкое обсуждение с экспертами, общественностью и Правительством РФ, в него было внесено изменений на триллион рублей. Депутаты, избранные по одномандатным округам, вместе с представителями оппозиционных партий ощутимо расширили представительство интересов граждан России".