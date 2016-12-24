Электроснабжение Сыктывкара восстановлено в полном объеме

24 декабря 2016 года, 18:07 |

Специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" восстановили электроснабжение потребителей Сыктывкара. Причина нарушения уточняется.

Напомним, 24 декабря в 12.41 в результате технологического инцидента на трансформаторных подстанциях 110 кВ "Западная" и "Орбита" произошли отключения ячеек, питающих один из микрорайонов столицы Республики Коми. Частично было ограничено электроснабжение потребителей района Пивзавода, части Октябрьского проспекта, улиц Чкалова, Огородная и Карла Маркса столицы республики.

На устранении технологического нарушения были задействованы 2 бригады филиала "Комиэнерго" и 2 единицы техники.

В 15:13 была запитана большая часть потребителей, в 17:35 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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