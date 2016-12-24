Имбирные пряники, дипломы и сборники стихотворений Владыки Питирима получили все участники Второго Свято-Никольского фестиваля детско-юношеского творчества
Второй Свято-Никольский фестиваль детского и юношеского творчества собрал 220 участников со всех уголков республики — от Воркуты до Прилузского района. Соучредителями фестиваля выступили Сыктывкарская епархия, Министерство национальной политики, Министерство культуры, туризма и архивного дела и Коми региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора.
Как рассказал "Комиинформу" директор фестиваля - архимандрит Филипп ( Филиппов), в творческих состязаниях принимали участие дети и подростки из Сыктывкара, Воркуты, Печоры, Инты, Ухты, Сосногорска, Емвы, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского и Сыктывдинского районов.
"Наши участники выступали с творческими номерами в семи номинациях - "Художественное слово", "Театральное искусство", "Инструментальная музыка", "Эстрадное пение", "Хоровое пение", "Хореография" и "Фольклорное искусство", - рассказал архимандрит Филипп (Филиппов). - Экспертами выступили признанные в республике и за ее пределами актеры, художники, музыканты, композиторы, а также духовенство Сыктывкарской епархии. Председателем экспертного совета и духовником фестиваля являлся архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим".
- Всего в мероприятиях фестиваля приняло участие около 600 человек. Зрители, а их было около тысячи, смогли увидеть четыре концерта в лучших залах Сыктывкара.
- По словам собеседника агентства, каждый участник получили диплом фестиваля, сладкий подарок, сборник стихотворений Владыки Питирима, имбирный пряник и компакт-диск с записями гостей нашего фестиваля — авторов-исполнителей Андрея Красовского и Ларисы Даниловой.
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