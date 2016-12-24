Имбирные пряники, дипломы и сборники стихотворений Владыки Питирима получили все участники Второго Свято-Никольского фестиваля детско-юношеского творчества

Второй Свято-Никольский фестиваль детского и юношеского творчества собрал 220 участников со всех уголков республики — от Воркуты до Прилузского района. Соучредителями фестиваля выступили Сыктывкарская епархия, Министерство национальной политики, Министерство культуры, туризма и архивного дела и Коми региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора.

Как рассказал "Комиинформу" директор фестиваля - архимандрит Филипп ( Филиппов), в творческих состязаниях принимали участие дети и подростки из Сыктывкара, Воркуты, Печоры, Инты, Ухты, Сосногорска, Емвы, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского и Сыктывдинского районов.

"Наши участники выступали с творческими номерами в семи номинациях - "Художественное слово", "Театральное искусство", "Инструментальная музыка", "Эстрадное пение", "Хоровое пение", "Хореография" и "Фольклорное искусство", - рассказал архимандрит Филипп (Филиппов). - Экспертами выступили признанные в республике и за ее пределами актеры, художники, музыканты, композиторы, а также духовенство Сыктывкарской епархии. Председателем экспертного совета и духовником фестиваля являлся архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим".