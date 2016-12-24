Под окнами дома в Сыктывкаре прохожие обнаружили юношу

Сыктывкарцы под окнами общежития по улице Катаева обнаружили 19-летнего молодого человека без сознания. Ему вызвали скорую.

При госпитализации, не приходя в сознание, удорчанин скончался от полученных при падении с высоты травм, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе СУ СК по Коми. По данному факту организована доследственная проверка. Трагедия произошла еще 18 декабря, однако известно о ней стало только сейчас.

В ходе проверки установлено, что молодой человек выпал из окна коридора пятого этажа общежития. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, похожий случай недавно произошел в Ухте, где с балкона выпал 24-летний мужчина.