Более 700 молодых людей Коми прошли обучение в рамках программы "Ты – предприниматель"

В Сыктывкаре открылся IV региональный форум молодых предпринимателей. Он стал завершающим пунктом реализации в Коми федеральной программы "Ты – предприниматель". Форум привлек внимание не только начинающих бизнесменов, но и представителей власти региона.

"Я категорически не согласна с тем, что подобные форумы должны открывать представители власти. Я считаю, что форум молодых предпринимателей должны открывать молодые предприниматели. Я приветствую всех, кто не боится, а просто делает и получает результат", - заявила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова.

Она напомнила, что цель программы "Ты – предприниматель" - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Для этого Минобраз Коми составил заявку на реализацию проекта в нашем регионе, чтобы получить федеральное финансирование. Благодаря этому появилась возможность пригласить ведущих экспертов, проводить различные мероприятия, чтобы молодежь получала необходимые знания и не боялась открывать собственное дело.

Среди гостей форума был главный эксперт по партизанскому бизнесу России Александр Левитас. Он отметил, что рад такому количеству людей в зале, которые решили, что в выходной день лучше пойти за знаниями, а не развлекаться.

"Я рад видеть представителей тех трех процентов граждан России, которые не ждут, что им даст денег государство, а сами решили заработать для себя и для других. Я считаю, что это верный путь. Лучшее, что вы можете сделать, если хотите сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше, - заняться бизнесом", - уверен бизнес-тренер.

Руководитель программы "Ты – предприниматель" в Республике Коми Александр Мелихов рассказал о ее итогах в этом году. Если говорить о первом этапе - вовлечении, то организаторы провели 21 информационную конференцию в вузах и ссузах Сыктывкара и Ухты, активно использовали для продвижения программы социальные сети и порталы "Комиинформ" и "Твоя Параллель".

Отбор на обучающую программу прошли 759 человек. В самой образовательной программе нашли время учиться 713 слушателей. Это наилучший показатель за все годы. Их разделили на два потока с соответствующими занятиями: "Старт" - для тех, кто только задумывается об открытии своего дела, и "Развитие" - для тех, кто хочет расширить бизнес.

Также провели региональный этап конкурса "Молодой предприниматель России" среди действующих молодых бизнесменов Коми. Четверо его победителей, представивших наиболее успешные бизнес-проекты в своих номинациях, 26 декабря отправляются в Москву на российский финал конкурса.

Среди слушателей образовательной программы уже нашлись те, кто готов начинать свой бизнес хоть сейчас. На суд экспертов представили 11 проектов. Как сказал А.Мелихов, все они достойны внимания инвесторов. Но двоих отметили особенно.

По 50 тысяч рублей на развитие бизнеса получили Дмитрий Матюшев за проект "Детская семейная фотография" и Ольга Иржак, планирующая создать фирму по выезду фитнес-тренеров на дом.