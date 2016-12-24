Энергетики обещают восстановить электроснабжение в Сыктывкаре в течение часа
24 декабря 2016 года, 14:45 | Сыктывкар
Две бригады Сыктывкарских электрических сетей филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" и две единицы техники работают над устранением технологического нарушения в Сыктывкаре.
Как сообщает пресс-служба "Комиэнерго", сегодня в 12.41 произошло отключение ячеек на трансформаторных подстанциях 110 кВ "Западная" и "Орбита". В результате инцидента частично ограничено электроснабжение потребителей района Пивзавода, части Октябрьского проспекта, улиц Чкалова, Огородная и Карла Маркса столицы республики.
Ожидается, что в течение часа электроснабжение потребителей будет восстановлено.
Причины технологического инцидента выясняются.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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