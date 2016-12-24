В Сыктывкаре полгорода осталось без электричества

24 декабря 2016 года, 14:18 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкаре полгорода осталось без электричества. Отключение произошло в районе 13 часов.

Без света остались Октябрьский проспект, мкр. Строитель, ул. Карла Маркса, Чкалова, Печорская и др.

Затруднено движение автотранспорта на дорогах, так как не работают светофоры.

Сейчас устанавливаются причины. Работают несколько аварийных бригад, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе "Комиэнэрго".

Подробности - позднее.

Светлана Быковская
Ключевые слова: электричество, транспорт, Сыктывкар, коми, дороги
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    сыктывкарец
    24.12.2016 (14:50)
    -1
    да вот не давно и в Калевале свет отключили. Так продавцы фикс-прайс у всех клиентов
    проверяли сумки ,рюкзаки, пакеты. ТРЕБОВАЛИ показать, а у школьников особо.
    Они имели право проводить поголовный досмотр ? На каком основании. Если кого
    подозревают в хищении надо было вызвать полицию. И самое главное - никто ничего
    не взял. Люди у нас честнее продавцов оказались.

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