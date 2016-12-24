В Сыктывкаре полгорода осталось без электричества
24 декабря 2016 года, 14:18 | Сыктывкар
В Сыктывкаре полгорода осталось без электричества. Отключение произошло в районе 13 часов.
Без света остались Октябрьский проспект, мкр. Строитель, ул. Карла Маркса, Чкалова, Печорская и др.
Затруднено движение автотранспорта на дорогах, так как не работают светофоры.
Сейчас устанавливаются причины. Работают несколько аварийных бригад, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе "Комиэнэрго".
Подробности - позднее.
Светлана Быковская
Ключевые слова: электричество, транспорт, Сыктывкар, коми, дороги
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)
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проверяли сумки ,рюкзаки, пакеты. ТРЕБОВАЛИ показать, а у школьников особо.
Они имели право проводить поголовный досмотр ? На каком основании. Если кого
подозревают в хищении надо было вызвать полицию. И самое главное - никто ничего
не взял. Люди у нас честнее продавцов оказались.