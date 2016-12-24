В Сыктывкаре полгорода осталось без электричества. Отключение произошло в районе 13 часов.

Без света остались Октябрьский проспект, мкр. Строитель, ул. Карла Маркса, Чкалова, Печорская и др.

Затруднено движение автотранспорта на дорогах, так как не работают светофоры.

Сейчас устанавливаются причины. Работают несколько аварийных бригад, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе "Комиэнэрго".

Подробности - позднее.