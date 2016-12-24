На окраине столицы Коми столкнулись большегруз и иномарка

24 декабря 2016 года, 10:50 | Сыктывкар
Фото УГИБДД МВД России по Коми

Вчера рано утром на окраине столицы Коми столкнулись иномарка и большегруз. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 7:15 водитель 1960 года рождения, управляя автомашиной МАЗ с полуприцепом, двигался по Ухтинскому шоссе со стороны Ухты. Поворачивая налево, он не уступил дорогу автомобилю SsangYong Kyron. Иномарка двигалась навстречу.

В результате ДТП пострадали водитель SsangYong - мужчина 1972 года рождения, получивший черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом голени. Мужчину госпитализировали.

У водителя МАЗа - ушибы. В течение года за нарушение ПДД его привлекали один раз к административной ответственности.

Оба водителя в момент аварии были пристегнуты ремнем безопасности.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, Сыктывкар, коми, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
  • 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Меня зовут
    24.12.2016 (11:35)
    2
    а скорость у сан енга неплохая была......

Новости по теме:

09:30 23.12.2016
В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект
10:34 22.12.2016
На дороге Ухты "Лада" сбила 13-летнего подростка
09:50 22.12.2016
На Октябрьском проспекте Сыктывкара столкнулись три автомобиля


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus