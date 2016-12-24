На окраине столицы Коми столкнулись большегруз и иномарка

Вчера рано утром на окраине столицы Коми столкнулись иномарка и большегруз. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 7:15 водитель 1960 года рождения, управляя автомашиной МАЗ с полуприцепом, двигался по Ухтинскому шоссе со стороны Ухты. Поворачивая налево, он не уступил дорогу автомобилю SsangYong Kyron. Иномарка двигалась навстречу.

В результате ДТП пострадали водитель SsangYong - мужчина 1972 года рождения, получивший черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом голени. Мужчину госпитализировали.

У водителя МАЗа - ушибы. В течение года за нарушение ПДД его привлекали один раз к административной ответственности.

Оба водителя в момент аварии были пристегнуты ремнем безопасности.