Развитие единых дежурных диспетчерских служб в районах Коми оценили на "неудовлетворительно"

ЕДДС в 2016 году заработали во всех муниципалитетах Коми. При этом в пяти районах: Корткеросском, Сысольском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Сыктывдинском - работа диспетчерских служб, которые принимают экстренные звонки от населения, оценивается на "двойку", в пяти - на "тройку", и только три ЕДДС работают хорошо - в Ухте, Воркуте и Сосногорске.

Основная цель ЕДДС, которая работает в системе 112, – обеспечение оперативности реагирования сил и средств постоянной готовности на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Коми Виталий Поправка на заседании комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 23 декабря рассказал о недостатках диспетчерских служб и путях решения проблем.

По словам специалиста, многие руководители органов управления по делам ГО и ЧС, которые отвечают за развитие этих служб, заявляют о необходимости дополнительных финансовых вливаний на эти цели. На самом деле, отметил В.Поправка, это лукавство и нежелание работать.

В муниципалитетах не завершена работа по переработке местных правовых актов из федерального законодательства. Не переработаны должностные инструкции, которые требуют неделю времени. А это руководство к действию дежурного при возникновении ЧС.

ЕДДС не оборудованы альтернативными источниками электроснабжения, что может привести к параличу работы системы, в том числе "112". Цена вопроса - бензиновый генератор.

До конца не решен кадровый вопрос, сотрудники ЕДДС перерабатывают: один человек работает за троих.

На пунктах управления ЕДДС отсутствует необходимая документация: планы, аварийные карточки, телефонные справочники.

Одной из серьезных проблем остается слабая подготовка сотрудников службы, в некоторых муниципалитетах подготовка не ведется вообще, зачеты на допуск к службе не проводятся или проводятся формально.

Кроме того, оснащенность районных пунктов ЕДДС техническими средствами остается низкой. В Сыктывкаре, например, сотрудник службы по рации слышит работу пожарных служб и находится в курсе событий.

Из положительного В.Поправка отметил, что Воркута заняла третье место по итогам года среди ЕДДС Северо-Западного федерального округа.