Людям нужна стабильность, и они хотят видеть, как дальше будет развиваться республика - Ольга Савастьянова

Депутат Госдумы Ольга Савастьянова высоко оценила потенциал работы Коми регионального отделения "Единой России". Результаты сентябрьских выборов показали высокий процент доверия к партии жителей региона, считает она.

"Что бы ни происходило в течение года, решающая оценка происходит в период выборной кампании, когда люди либо оказывают доверие, либо нет, - отметила она. - Несмотря на то, что год был достаточно непростым и для страны, и для республики, мы видим, что партия получила подавляющее большинство голосов на этих выборах".

Это говорит о высокой степени доверия с одной стороны. С другой — результаты выборов показывают то, что волнует людей и как они расставляют приоритеты.

"Людей все-таки интересует стабильность, и на фоне нее они хотят видеть то, как дальше будет происходить развитие республики и страны. Однако здесь важно сказать, что все эти оценки — объективные, честные, и это — оценки достижения. Вместе с тем, очень важно понимать, что проблем тоже достаточно много. Их решение должно быть в приоритете", - заключила О.Савастьянова.