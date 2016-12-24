Людям нужна стабильность, и они хотят видеть, как дальше будет развиваться республика - Ольга Савастьянова

23 декабря 2016 года, 21:15 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Депутат Госдумы Ольга Савастьянова высоко оценила потенциал работы Коми регионального отделения "Единой России". Результаты сентябрьских выборов показали высокий процент доверия к партии жителей региона, считает она.

"Что бы ни происходило в течение года, решающая оценка происходит в период выборной кампании, когда люди либо оказывают доверие, либо нет, - отметила она. - Несмотря на то, что год был достаточно непростым и для страны, и для республики, мы видим, что партия получила подавляющее большинство голосов на этих выборах".

Это говорит о высокой степени доверия с одной стороны. С другой — результаты выборов показывают то, что волнует людей и как они расставляют приоритеты.

"Людей все-таки интересует стабильность, и на фоне нее они хотят видеть то, как дальше будет происходить развитие республики и страны. Однако здесь важно сказать, что все эти оценки — объективные, честные, и это — оценки достижения. Вместе с тем, очень важно понимать, что проблем тоже достаточно много. Их решение должно быть в приоритете", - заключила О.Савастьянова.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: кадры, Единая Россия, Госдума
Рубрика: Политика
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Комментарии (3)

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    комар
    24.12.2016 (12:22)
    1
    Боже, как эта дама надоела со своими умозаключениями. Отхватила квартиру в Сыктывкаре без всякого права на нее, пролезла хитрая лиса в Думу, теперь будет вещать ну очень прописные истины с умным видом от имени и по поручению едросов. Очень расчетливая, меркантильная, хитрая, алчная лисица в шкуре интеллигентной дамы. Засунь палец в рот, оттяпает по локоть и не подавится.
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    Хорошая
    24.12.2016 (14:42)
    0
    Людям нужна хорошая зарплата и хорошая пенсия.
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    Стабильная
    24.12.2016 (16:6)
    0
    нищета, в которую мы погружаемся, в том числе благодаря партии ЕР, людей совсем не устраивает! Высокий процент доверия они себе сами нарисовали.

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