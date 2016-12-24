В Сосногорске обсудили вопрос закрепления школ за территориями жилых микрорайонов

23 декабря 2016 года, 21:00 | Сосногорск
Фото Сергея Ларионова

В Сосногорске обсудили вопрос закрепления школ за территориями жилых микрорайонов на следующий учебный год. Совещание впервые прошло в формате общественной дискуссии, а право решающего голоса доверили родителям.

Новый формат обсуждения не единственное нововведение. По предложению главы муниципального района "Сосногорск" Владислава Гаврилова, порядок закрепления территорий за учебными заведениями теперь будет пересматриваться ежегодно.

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"Право определения улиц и домов, закрепляемых за школами, принадлежит муниципалитету. И это правильно, только на местном уровне можно гибко реагировать на изменения демографической ситуации. Важно использовать эту возможность. Главная задача района – обеспечить шаговую доступность школ, сохранив при этом односменный режим работы. Наш Сосногорский район – один из немногих муниципалитетов республики – обучает абсолютно всех детей в одну смену", - подчеркнул Владислав Гаврилов.

Действующий порядок закрепления школ за жилыми микрорайонами был принят три года назад. И новая версия документа должна учесть пожелания сосногорцев.

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"В Сосногорске семь школ, но распределены они неравномерно – четыре школы в железнодорожной части, две в Сосновке и только одна в самом густонаселенном 6 микрорайоне. Учёт будущих первоклассников проводится ежегодно. А значит, мы можем каждый год принимать решение о закреплении территорий не наобум, а точно зная, справятся ли школы с нагрузкой. Важно при этом привлечь к обсуждению родителей – только так мы сможем учесть интересы школьников и их семей", - отметил руководитель районной администрации Виктор Шомесов.

На открытое обсуждение порядка закрепления территорий за школами пригласили членов Родительского совета района и актив недавно созданной Ассоциации многодетных семей. Кроме этого, участниками дискуссии стали директоры школ и заведующие детскими садами, которым предстоит информировать родителей будущих первоклассников о нововведениях.

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Специалисты Управления образования подготовились к обсуждению основательно – на большом экране спроецировали карту Сосногорска, визуально отметив территории, закрепленные за школами. На рассмотрение участникам встречи было предложено три варианта закрепления для набора первых классов, и два варианта "привязки" будущих 10-классников.

Общим решением участников встречи был выбран новый вариант закрепления школ за жилыми микрорайонами на 2017-2018 учебный год.

Самые глобальные изменения коснутся двух инновационных учебных заведений Сосногорска. В новом учебном году Гимназия при Главе района и Кадетская школа будут официально освобождены от закрепленных территорий.

"Для Кадетской школы это однозначно хорошее решение. Мы реализуем военно-спортивное направление, а это особые требования к здоровью учащихся, важную роль играет и мотивация. В принципе уже сейчас мы набираем "по территории" всего 10-12 первоклашек, а остальные – приходят к нам со всего города. С новым порядком закрепления все жители Сосногорска могут выбирать хотят они быть кадетами или нет, интересно ли наше направление. Теперь никакие улицы уже не будут препятствием, что бы попасть к нам в первый класс", - отметил директор Кадетской школы г. Сосногорска Юнир Бикчурин.

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Рады предстоящим изменениям и в гимназии: "У нас гуманитарно-эстетический профиль обучения, и к нам тоже приходят по призванию. При этом территория, закрепленная сейчас за Гимназией, не большая – примерно 5-6 первоклассников по прописке. Между тем, сроки подачи заявлений разные – с 1 февраля для тех, кто проживает на закрепленной территории, и с 1 июля для всех остальных. Вот и получается, что основной ажиотаж приходился на лето, что очень неудобно для родителей, которые не могут распланировать свой отпуск. С новым закреплением эта проблема исчезнет: родители смогут спокойно выбирать профиль обучения и уже в феврале подать заявление в первый класс", - отметила директор гимназии при Главе района Ольга Кривенко.

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Еще одно важное изменение коснется школы № 3. В 2017-2018 учебном году в школу придут первоклассники, проживающие не только в 6 микрорайоне, но и юные жители домов № 16, 39,40 и 41 5-го микрорайона. Эти дома находятся в непосредственной территориальной близости, от школы их отделяет лишь автомобильная дорога. При этом дома № 13,14 и15 по-прежнему останутся закрепленными за школой № 5, чтобы избежать открытия второй смены обучения в школе № 3.

Третья школа тоже готова к изменениям: "Мы поддерживаем такое решение. 5 микрорайон расположен близко от нашей школы, а значит и детям, и родителям, особенно учеников начальной школы, так будет удобнее. Очень приятно, что это важное решение принято совместно с родителями – мы обменялись мнениями, смогли высказать свои доводы, а затем пришли к общему решению. Такие слушания я лично только приветствую!", - подчеркнула директор школа № 3 г. Сосногорска Тамара Ручкина.

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Возможности открыто обменяться мнения рады и родители.

"Это очень важное и нужное обсуждение. Теперь мы, родители, имеем полное представление, какая территория за какой школой закреплена. Эту информацию мы доведем до своих знакомых, родных и близких. Считаю, самым важным решением сегодняшней встречи – новое закрепление по 5 микрорайону, знаю, что эта тема волнует многих жителей", - отметила Елена Турова.

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Председатель Ассоциации многодетных семей Ольга Зверева отметила, что своевременное информирование позволяет жителям спокойно подготовиться к нововведениям: "Мы уже убедились, что важные решения надо принимать только после широкого обсуждения с жителями. Поэтому, считаю правильным, что сегодня на встречу пригласили представителей общественных организаций, родителей, директоров школ и заведующих садиков. Чем больше людей в курсе, тем меньше вопросов и тем спокойнее нам, родителям. Мне очень понравилась идея освободить от территорий инновационные школы. Мои старшие сыновья, кстати, учатся один в Кадетской школе, а другой – в гимназии. Я на своем опыте знаю, что выбирать направление обучения надо по наклонностям ребенка. И хорошо, что сейчас проблем с выбором не будет".

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Новая редакция постановления о закреплении школ Сосногорского района включит предложения, озвученные на открытом обсуждении. Затем полная версия документа будет опубликована в газете "Заря Тимана", на официальном сайте муниципалитета www.sosnogorsk.org и на сайтах школ района.

Фото Сергея Ларионова

Комиинформ
Ключевые слова: школы
Рубрика: Общество
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