В Сосногорске обсудили вопрос закрепления школ за территориями жилых микрорайонов на следующий учебный год. Совещание впервые прошло в формате общественной дискуссии, а право решающего голоса доверили родителям.

Новый формат обсуждения не единственное нововведение. По предложению главы муниципального района "Сосногорск" Владислава Гаврилова, порядок закрепления территорий за учебными заведениями теперь будет пересматриваться ежегодно.

"Право определения улиц и домов, закрепляемых за школами, принадлежит муниципалитету. И это правильно, только на местном уровне можно гибко реагировать на изменения демографической ситуации. Важно использовать эту возможность. Главная задача района – обеспечить шаговую доступность школ, сохранив при этом односменный режим работы. Наш Сосногорский район – один из немногих муниципалитетов республики – обучает абсолютно всех детей в одну смену", - подчеркнул Владислав Гаврилов.

Действующий порядок закрепления школ за жилыми микрорайонами был принят три года назад. И новая версия документа должна учесть пожелания сосногорцев.

"В Сосногорске семь школ, но распределены они неравномерно – четыре школы в железнодорожной части, две в Сосновке и только одна в самом густонаселенном 6 микрорайоне. Учёт будущих первоклассников проводится ежегодно. А значит, мы можем каждый год принимать решение о закреплении территорий не наобум, а точно зная, справятся ли школы с нагрузкой. Важно при этом привлечь к обсуждению родителей – только так мы сможем учесть интересы школьников и их семей", - отметил руководитель районной администрации Виктор Шомесов.

На открытое обсуждение порядка закрепления территорий за школами пригласили членов Родительского совета района и актив недавно созданной Ассоциации многодетных семей. Кроме этого, участниками дискуссии стали директоры школ и заведующие детскими садами, которым предстоит информировать родителей будущих первоклассников о нововведениях.

Специалисты Управления образования подготовились к обсуждению основательно – на большом экране спроецировали карту Сосногорска, визуально отметив территории, закрепленные за школами. На рассмотрение участникам встречи было предложено три варианта закрепления для набора первых классов, и два варианта "привязки" будущих 10-классников.

Общим решением участников встречи был выбран новый вариант закрепления школ за жилыми микрорайонами на 2017-2018 учебный год.

Самые глобальные изменения коснутся двух инновационных учебных заведений Сосногорска. В новом учебном году Гимназия при Главе района и Кадетская школа будут официально освобождены от закрепленных территорий.

"Для Кадетской школы это однозначно хорошее решение. Мы реализуем военно-спортивное направление, а это особые требования к здоровью учащихся, важную роль играет и мотивация. В принципе уже сейчас мы набираем "по территории" всего 10-12 первоклашек, а остальные – приходят к нам со всего города. С новым порядком закрепления все жители Сосногорска могут выбирать хотят они быть кадетами или нет, интересно ли наше направление. Теперь никакие улицы уже не будут препятствием, что бы попасть к нам в первый класс", - отметил директор Кадетской школы г. Сосногорска Юнир Бикчурин.

Рады предстоящим изменениям и в гимназии: "У нас гуманитарно-эстетический профиль обучения, и к нам тоже приходят по призванию. При этом территория, закрепленная сейчас за Гимназией, не большая – примерно 5-6 первоклассников по прописке. Между тем, сроки подачи заявлений разные – с 1 февраля для тех, кто проживает на закрепленной территории, и с 1 июля для всех остальных. Вот и получается, что основной ажиотаж приходился на лето, что очень неудобно для родителей, которые не могут распланировать свой отпуск. С новым закреплением эта проблема исчезнет: родители смогут спокойно выбирать профиль обучения и уже в феврале подать заявление в первый класс", - отметила директор гимназии при Главе района Ольга Кривенко.

Еще одно важное изменение коснется школы № 3. В 2017-2018 учебном году в школу придут первоклассники, проживающие не только в 6 микрорайоне, но и юные жители домов № 16, 39,40 и 41 5-го микрорайона. Эти дома находятся в непосредственной территориальной близости, от школы их отделяет лишь автомобильная дорога. При этом дома № 13,14 и15 по-прежнему останутся закрепленными за школой № 5, чтобы избежать открытия второй смены обучения в школе № 3.

Третья школа тоже готова к изменениям: "Мы поддерживаем такое решение. 5 микрорайон расположен близко от нашей школы, а значит и детям, и родителям, особенно учеников начальной школы, так будет удобнее. Очень приятно, что это важное решение принято совместно с родителями – мы обменялись мнениями, смогли высказать свои доводы, а затем пришли к общему решению. Такие слушания я лично только приветствую!", - подчеркнула директор школа № 3 г. Сосногорска Тамара Ручкина.

Возможности открыто обменяться мнения рады и родители.

"Это очень важное и нужное обсуждение. Теперь мы, родители, имеем полное представление, какая территория за какой школой закреплена. Эту информацию мы доведем до своих знакомых, родных и близких. Считаю, самым важным решением сегодняшней встречи – новое закрепление по 5 микрорайону, знаю, что эта тема волнует многих жителей", - отметила Елена Турова.

Председатель Ассоциации многодетных семей Ольга Зверева отметила, что своевременное информирование позволяет жителям спокойно подготовиться к нововведениям: "Мы уже убедились, что важные решения надо принимать только после широкого обсуждения с жителями. Поэтому, считаю правильным, что сегодня на встречу пригласили представителей общественных организаций, родителей, директоров школ и заведующих садиков. Чем больше людей в курсе, тем меньше вопросов и тем спокойнее нам, родителям. Мне очень понравилась идея освободить от территорий инновационные школы. Мои старшие сыновья, кстати, учатся один в Кадетской школе, а другой – в гимназии. Я на своем опыте знаю, что выбирать направление обучения надо по наклонностям ребенка. И хорошо, что сейчас проблем с выбором не будет".

Новая редакция постановления о закреплении школ Сосногорского района включит предложения, озвученные на открытом обсуждении. Затем полная версия документа будет опубликована в газете "Заря Тимана", на официальном сайте муниципалитета www.sosnogorsk.org и на сайтах школ района.



Фото Сергея Ларионова