Нацбанк Коми обращается к населению и предприятиям с просьбой сдавать мелочь в кассы

24 декабря 2016 года, 9:30 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Отделение-НБ Республика Коми обеспокоено проблемой невозврата монеты Банка России из обращения в кассы кредитных учреждений. Банк России ежегодно тратит на чеканку монеты сотни миллионов рублей, при этом изготовление монет всех номиналов, кроме 5 и 10 рублей, убыточно. Монета, выпущенная в обращение в огромных объемах, не возвращается в банковские учреждения, оседая в "карманах" и "копилках", теряясь на улице.

В настоящее время в наличном денежном обращении находятся монеты Банка России номиналом: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. Все они являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. Среди них наименее востребованы сегодня монеты номиналом менее 1 рубля. Именно эти монеты чаще других не возвращаются в оборот.

На каждого жителя страны приходится более 400 монет. Самой "невозвратной" монетой в Республике Коми является 10-копеечная монета. По данным за 11 месяцев 2016 года, в регионе было выпущено в обращение почти 2,8 млн монет номиналом 10 копеек, в учреждения Банка России вернулось всего 4% от этого количества (121 тыс. монет). Чуть более позитивная тенденция складывается вокруг 50-копеечной монеты: из 3,7 млн штук, выпущенных в обращение, вернулось 36 % (или 1,3 млн. штук). В целом по республике вернулось в учреждения Банка России 70-75% выпущенной в обращение монеты номиналом более 2 рублей.

Отделение-НБ Республика Коми обращается к населению, предприятиям, организациям и учреждениям различных форм собственности с просьбой бережно относится к монете и сдавать имеющуюся мелочь в кассы магазинов, почтовых отделений, банков, а кредитным организациям не отказывать клиентам в приеме монеты во все виды платежей, для зачисления (перечисления) на банковские счета.

Комиинформ
Ключевые слова: деньги
Рубрика: Экономика
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Комментарии (4)

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    Баш на баш
    24.12.2016 (10:4)
    5
    Хорошо, я принесу мелочь в кассу, а вы тогда снизьте проценты по кредитам реальному сектору.
    Слабо?
    От вашей безумной денежной политики, мелочь стала иметь только коллекционную ценность, народ в долгах, не за горами кризис неплатежей и бартер как в начале 90-х.
    Но, вам же все равно....
    И, ничего не изменится...
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    меня зовут
    24.12.2016 (11:18)
    1
    Скоро реформа?
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      Монеты
      24.12.2016 (15:12)
      0
      будут менять по курсу один к одному, делайте выводы
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    пользователь мелочи.
    24.12.2016 (11:21)
    2
    Почему тогда от мелкою мелочи отказываются магазины. И в автобусах тоже копейками не расплатищся. Не таскать же килограммы копеек вот и выкидывают

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