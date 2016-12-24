Тринадцать талантливых школьников Коми и их учителя получили по 15 тысяч рублей

23 декабря состоялась церемония вручения Малой Нобелевской премии, учрежденной группой компаний "Нобель Ойл" в 1993 году, а шесть лет назад получившей республиканский статус и правительственную поддержку. Ею награждают наиболее талантливых школьников и их наставников, заявившихся на конкурс.

Всего на конкурсе представлено две возрастные группы и семь номинаций. Чтобы претендовать на премию в одной из них, нужно было сначала пройти отбор на муниципальном уровне. В итоге из 405 заявок в финальный этап конкурса прошли 117 школьников.

Лучших из лучших награждали на сцене Академического театра драмы им.Савина. Сначала ритм ей задал квартет барабанщиков Beat Boys. Впрочем, главной темой вечера стала "Алиса в зазеркалье". Актриса, представшая в образе Льюиса Кэрролла, с помощью сценок и игр со зрителями концептуально связывала между собой награждения в номинациях.

Вышедший на сцену глава Коми Сергей Гапликов сразу сказал, что он не актер, поэтому попросил включить свет в зале, чтобы видеть лица талантливой молодежи. Он поприветствовал "гордость и будущее республики" и попросил, чтобы сегодняшние лауреаты быстрее подросли, ведь ему так нужны хорошие помощники.

"Желаю тем, кто устремится по пути науки, чтобы Малая Нобелевская премия переросла в Нобелевскую. Чтобы мы вешали ваши портреты, гордились вами и вспоминали, что когда-то в этом зале вручали вам премию", - пожелал руководитель региона.

Президент ГК "Нобель Ойл" Григорий Гуревич рассказал, что в Китае даже бедная семья откладывала последние деньги, чтобы их ребенок получал образование. Но мало кто из детей возвращался домой.

Во время речи учредителя премии немного заволокло сценическим дымом. Это вдохновило С.Гапликова на сказочное сравнение.

Глава Коми назвал Г.Гуревича Хоттабычем, а дипломантов – Вольками, для которых джинн творит чудеса.

Логично, что глава Коми, инженер по образованию, вручал премию "За достижения в изучении точных наук". В своих возрастных категориях ее обладателями стали интинец Артур Кирунец и сыктывкарец Кирилл Паршуков.

Сам Г.Гуревич награждал лауреатов в номинации "За достижения в изучении естественных наук" - Александру Паршину из Сыктывкара и Екатерину из Усть-Куломского района.

Заместитель главного редактора газеты "Радуга" Галина Минаева поздравила с победой лучших лингвистов. Карина Ширманова из Печоры и Олеся Богайчук из Удорского района победили в номинации "За достижения в области языкознания".

Заместитель председателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова пожелала находить смысл в каждом прожитом дне и вручила награды "За достижения в изучении обществознания". Их обладателями стали интинец Максим Торопов и ухтинец Дмитрий Желобнев.

За творческие достижения приз вручал министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Премии из рук министра получили Павел Панюков из Прилузья и Валерия Казунина из Усинска.

Руководитель Управления занятости Минтруда Коми Александр Хохлов заметил, что республике особенно нужны инженеры, и вручил премии за достижения в техническом творчестве. Их заработали Леонард Дудкин из Инты и Владислав Антипов из Сыктывкара.

Наконец, приз в номинации от банка "Рублёв" за достижения в области экономики получил Алексей Руднев из Инты.

Нововведением стал специальный приз конкурса - годовое обучения чешскому языку в Чешской республике, в специализированной школе "RenerEducation" города Ческе-Будеёвице. Такую возможность получили одиннадцатиклассники, ставшие победителями муниципального этапа Премии и подавшие заявки на обучение. В результате розыгрыша определили двоих обладателей путевки: Наталия Лобанова из Сосногорска и Александра Паршина из Сыктывкара.