СМИ: FIS отстранила от участия в соревнованиях шестерых лыжников из России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от участия в соревнованиях шестерых лыжников из России, сообщает "Коммерсант".

"Спортсмены оповещены о том, что отстранение от соревнований под эгидой FIS вступает в силу с 22 декабря 2016 года",— говорится в заявлении организации. Федерация, однако, отказалась называть имена отстраненных лыжников, призвав "отнестись к этому с пониманием".

Интернет-ресурс "Чемпионат.ру" со ссылкой на источники в Министерства спорта России, утверждает, что в число отстраненных российских спортсменов вошли участники Олимпиады 2014 года в Сочи золотой медалист Александр Легков, принесший три серебра Максим Вылегжанин, а также Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и лыжница из Коми Юлия Иванова. Основанием для решения FIS стало обнаружение посторонних веществ в допинг-пробах лыжников.

Подозрения в употреблении допинга российскими спортсменами возникли также у Международного союза биатлонистов (IBU). Организация отстранила двух спортсменов из предоставленного WADA списка. Россия, в свою очередь, отказалась от проведения обоих международных турниров нынешнего сезона — юниорского чемпионата мира и этапа Кубка мира.

