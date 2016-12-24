На улицах Сыктывкара можно купить елку стоимостью до 1,5 тыс. рублей

В Сыктывкаре открылись все елочные базары. Напомним, раньше всех в морозы новогодними деревьями начали торговать пермяки

Стоимость новогодних деревьев и лапника серьезно разнится у разных предпринимателей из районов Коми - от 50 рублей до полутора тысяч.

Сысольский район привез в Сыктывкар самые дорогие и самые высокие елки стоимостью от 500 рублей до 1,5 тысяч. Ветки с шишками продают за 100 рублей. И специально для елок предлагают кованные подставки ручной работы стоимостью 800 рублей. Продукцию можно приобрести под часами у городского бассейна.

Корткеросский район предлагает не только еловые, но и пихтовые букеты. Как поясняют бизнесмены, последними особенно интересуются последователи народной медицины, которые используют веточки после праздников для заваривания ванн.

Еловые веточки продают в зависимости от высоты и количества шишек - от 50 до 300 рублей. Предприниматели торгуют возле площадки у "Детского мира".

Из села Лойма Прилузского района привезли пушистые ели и композиции из сосновых веток по 500 рублей. "Мы даем веточкам вторую жизнь, потому что они собраны на вырубах, где у нас валят лес. Эти икебана стоят до февраля без дополнительных усилий для их сохранения", - рассказывают предприниматели. Елки в зависимости от пышности стоят 300, 400 и 500 рублей. Их можно найти на базаре возле центрального универмага.

Напомним, десять муниципальных елочных базаров должны были открыться 15 декабря в нескольких точках, в том числе на пятачке "под часами" у Центрального бассейна, на пересечении с улицей Старовского, на Стефановской площади.

Также елку можно будет приобрести на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красных Партизан, на конечной остановке автобусов на улице Петрозаводской, на пересечении улицы Лыткина с Петрозаводской, на перекрестке Красных партизан и Карла Маркса, а также на Морозова,1 и на Орджоникидзе, 50а.