В Эстонии презентовали книгу по коми фольклористике

В г. Тарту в Отделе фольклористики Эстонского литературного музея, в рамках конференции "Устное и письменное в культуре: контакты и конфликты" прошла презентация книги "Фольклористика Коми: исследования и материалы". Книга вышла в серии академических изданий Sator (редактор серии: Маре Кыйва).



Коми тематике был посвящен один из предыдущих томов Sator (выпуск 15, 2015 г.), публикация которого дала возможность эстоноязычному читателю ознакомиться с богатством и многогранностью коми мифологии. Главная идея настоящего сборника заключается в представлении современного изучения фольклора народа коми широкому кругу читателей. В статьях, которые в основном были написаны в рамках плановой темы "Фольклорные жанры Европейского Северо-Востока России: динамика развития, трансформации, классическое наследие и современные формы", представлены различные методологические подходы к отбору и анализу фольклорного материала, а также исследовательские интересы фольклористов Института языка, литературы и истории, сообщает Инфоцентр "Финноугория".

Сборник открывается статьей Павла Лимерова о дуалистических сюжетах мифологии коми. Далее следует статья Ирины Ильиной и Олега Уляшева о становлении, предназначении и жизненном пути мужчины с точки зрения традиционных представлений коми-зырян. Анатолий Панюков задается вопросом о происхождении и бытовании непростого специфического явления в заговорной традиции коми – зауми. Изучению заговорно-заклинательных текстов, функционирующих в составе скотоводческих обрядов, посвящена статья Людмилы Лобановой.

Статья Алексея Рассыхаева посвящена традиционной детской забаве, не имеющей аналогов в традициях других народов. В статье Юлии Крашенинниковой, анализируется коллекции рукописных фольклорно-этнографических материалов в фондах Национального музея Республики Коми. Рассмотрению текстов загадок из этой же коллекции материалов посвящена статья Светланы Низовцевой. Людмила Лобанова и Алексей Рассыхаев предлагают подборку устных рассказов о вишерском колдуне Тюве, зафиксированных в ходе экспедиционных исследований 2010-2015 гг., а также классификацию сюжетов и мотивов этих рассказов.

В статье Галины Савельевой представлена подборка коми географических песен – фольклорных текстов с ярко выраженной пространственной составляющей и общая характеристика их бытования. Сборник завершает рецензия на научное издание "Актуальные проблемы собирания и публикации фольклорных материалов. Сборник научных трудов к 100-летию издания книги "Коми мойдан кывъяс". Сыктывкар, 2014", предоставленная старшим преподавателем Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлией Шеваренковой.

Составителями и редакторами сборника выступили Николай Кузнецов – научный сотрудник Эстонского литературного музея и Людмила Лобанова – научный сотрудник сектора фольклора ИЯЛИ. Обложка издания подготовлена на основе оригинального рисунка Анатолия Панюкова, техническую обработку которой выполнил Андрес Куперьянов. Верстку книги осуществила Диана Кахре.

Публикация книги осуществлена в рамках сотрудничества между Институтом ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН и отделом фольклористики Эстонского литературного музея при поддержке Министерства образования и науки Эстонии (IUT22-5) и Фонда регионального развития ЕС (Центр компетенции по Эстонским исследованиям).

Необходимо отметить, что это первый коллективный сборник научных исследований фольклористов коми, изданный за рубежом, за что мы безмерно благодарны эстонским коллегам.

Электронный вариант книги доступен по ссылке.