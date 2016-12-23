Владимир Путин: "Обновление крови" в регионах востребовано их жителями

В Москве продолжается ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. В Деловой центр съехались около полутора тысяч журналистов со всей России и из-за рубежа. Отвечая на вопрос корреспондента "Комсомольской правды" Александра Гамова, посвященный кадровой политике президента при выборе руководителей регионов, президент России Владимир Путин в качестве примера "новой крови" привел Республику Коми и ее главу Сергея Гапликова.

По словам президента, он доверяет местным кадрам, но иногда сами жители субъектов приветствуют появление в них людей "со стороны".

"Есть случаи, когда элиту надо обновлять. Взять того же Сергея Гапликова", - проиллюстрировал он вопрос А.Гамова об "обкатке" новых лидеров регионов. Журналист имел в виду губернатора Тульской области Александра Дюмина и и.о.главы Калининградской области Антона Алиханова. Однако президент продолжил этот ряд, назвав в ряду своих ставленников Сергея Гапликова.

"Они все достаточно молодые, перспективные и энергичные и, на мой взгляд, хорошо себя зарекомендовали", - подчеркнул В.Путин, уточнив при этом, что оценивать их деятельность будут жители регионов.