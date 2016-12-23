Гособвинение: Александр Протопопов получал половину прибыли от поставки овощей в колонии Коми

Бывший начальник УФСИН России по Коми Александр Протопопов получал половину прибыли от поставки овощей в колонии Коми. Такая информация прозвучала сегодня в ходе заседания по его уголовному делу.

Как заявил гособвинитель, с августа по декабрь 2014 года Протопопов в нарушение требований законодательства о защите конкуренции создал условия для заключения обществом с ограниченной ответственностью "Эстет" с исправительными учреждениями республики договоров поставок овощей.

Для этого обвиняемый обратился к ранее знакомому фигуранту дела, руководителю компании "Эстет", Джаббарлы и предложил выплатить ему не менее 50 процентов прибыли за возможность компании поставлять овощи в колонии республики.

Договоры, составленные еще одним фигурантом дела, Ивановым были впоследствии заключены. При этом и Протопопов, и Джаббарлы понимали, что их действия незаконны, поскольку ограничивают конкуренцию.

Информацию о поставках довели до всех начальников учреждений и подразделений УФСИН России по Коми.

Общая цена договоров поставок составила не менее 10 миллионов 525 тысяч 347 рублей 50 копеек. "Эстет" получил от поставок прибыль в размере не менее одного миллиона 600 тысяч рублей. Взятка А.Протопопову, согласно договоренностям, составила не менее 800 тысяч рублей.

Овощи поставлялись без проведения каких-либо конкурсных процедур, а значит, другие участники рынка заведомо не могли быть поставщиками этих товаров в колонии.

Уже после заключения договоров, Протопопов в период с октября по декабрь вновь сообщил Джаббарлы о необходимости передачи денег в виде взятки. Последний согласился выполнить требования, однако уточнил, что на тот момент может передать не всю сумму, а 625 тысяч, что и сделал впоследствии.

Первую часть взятки подсудимый получил в кафе "Бакинский дворик". Оставшуюся часть Джаббарлы передать не успел, поскольку его задержали правоохранители.

Таким образом, по этому эпизоду Протопопова обвинили по ч.5, ст.290 УК РФ. Процесс по громкому уголовному делу продолжится после новогодних каникул.