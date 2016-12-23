Все новогодние объекты в Коми прошли пожарную проверку с первого раза

23 декабря 2016 года, 15:30 | Сыктывкар
Фото из архивов Комиинформ

Проверка объектов, связанных с проведением новогодних праздников, показала, что к встрече праздника республика готова. Об этом шла речь на заседании комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 23 декабря.

В то же время основными нарушениями при подготовке новогодних объектов в 2016 году стали неисправность системы оповещения, нарушение требований эксплуатации эвакуационных выходов - они захламлены, неправильная эксплуатация электрооборудования. Все нарушения были устранены на месте в присутствии пожарных.

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Всего с начала 2016 года в Коми произошло 920 пожаров, в результате погибли 66 человек, 69 получили травмы различной степени тяжести.
Число пожаров по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 3,9 процента. Но в семи районах наблюдается рост числа пожаров. Это Инта, Вуктыл, Корткеросский район, Койгородский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский. В Усть-Цилемском районе рост возгораний самый большой - на 60 процентов.

Погибших на пожарах в Коми стало меньше на три процента, травмированных на девять процентов. При этом в восьми МО зарегистрирована рост гибели людей на пожарах, особенно в Усть-Куломском районе с двух до девяти погибших.

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Каждый пятый пожар происходит в результате нарушения правил эксплуатации электроприборов. В условиях низких температур особое внимание пожарные просят обратить на электроприборы, с помощью которых люди обогреваются. В результате происходит перенапряжение электросетей и воспламенение электрооборудования. С этим уже столкнулись учебные заведения Коми и здания органов местного самоуправления.

Юлия Николаева
Ключевые слова: Сухарев, проверка, праздники, Пожары, комиссия
Рубрика: Общество
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